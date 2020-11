"Die Küstenpiloten" (Das Erste) bekommen unerwartet Verstärkung. Die "Chefin" (ZDF) untersucht den Überfall auf eine Rechtsmedizinerin. Bradley Cooper zweifelt als "American Sniper" (ProSieben) an der Richtigkeit seiner Taten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Küstenpiloten - Kleine Schwester, großer Bruder, Familiendrama

Ohne die 34-jährige Swantje (Nadine Boske) geht auf dem beschaulichen Flugplatz ihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp) in Büsum nichts. Sie repariert die in die Jahre gekommenen Maschinen und organisiert den Post- und Passagierbetrieb. Nur selbst zu fliegen, traut sich die passionierte Pilotin seit einer Bruchlandung mit ihrer geliebten Cessna nicht mehr. Das ist ein Problem, denn ihr 57-jähriger Vater ist an Grauem Star erkrankt. Wie ein Geschenk des Himmels erscheint es da, als Haukes "verlorener" Sohn Sönke (Hannes Wegener) überraschend mit seinem schnittigen Flieger namens "Suse" einschwebt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Goliath, Krimireihe

Dr. Inge Rüders (Tatja Seibt) wird nachts in der Münchner Rechtsmedizin überfallen und niedergeschlagen. Erst am nächsten Morgen wird sie schwer verletzt gefunden. Hat der Überfall etwas mit dem Fall der unbekannten Leiche zu tun, an der Dr. Rüders zum Zeitpunkt des Überfalls gearbeitet hat? Der Tote kann als Claus Liebhardt identifiziert werden, ein ehemaliger Steuerberater, der wegen der Entführung seines Sohnes gesucht wird.

20:14 Uhr, ProSieben, American Sniper, Militärdrama

Chris Kyle (Bradley Cooper) ist Scharfschütze und tötet in Afghanistan und im Irak 160 Menschen durch gezielte Schüsse. In seiner Heimat als Held gefeiert, zweifelt er jedoch an seinem Leben, den Entscheidungen und vor allem an seinen Taten. Chris wird immer mehr zu einem nervlichen und psychischen Wrack, sodass er beschließt, einen neuen Weg einzuschlagen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Iron Man, Superhelden-Action

Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Greatnightshow: Deutschland lacht, Comedyshow

16 Bundesländer. 16 Comedians. Und alle haben nur ein Ziel: Sie wollen für ihr Bundesland die Comedy-Krone erobern. In "Deutschland lacht" wird live das lustigste Bundesland gekürt. Ist Hamburg am Ende lustiger als Bayern? Welcher Comedian überrascht seine Kollegen am meisten? Am Ende entscheidet auch der Zuschauer, wer gewinnt.