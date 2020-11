TV-Tipps am Freitag

TV-Tipps TV-Tipps am Freitag

Die "Chefin" (ZDF) ermittelt im Fall eines ermordeten Lebensmittelchemikers. In "Star Trek Beyond" (ProSieben) trifft die "Enterprise"-Crew auf den feindseligen Krall. Außerdem entdeckt ein junger Nervenarzt Schockierendes im "Stonehearst Asylum" (Tele 5).

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin - Gesundes Bayern, Krimiserie

Vera Lanz (Katharina Böhm) ermittelt im Fall des ermordeten Lebensmittelchemikers Dr. Simon Beck. Dieser arbeitete für das Münchner Traditionsunternehmen "Hax'n Haber". Die Ermittler finden heraus, dass Beck kurz vor seinem Tod mit einer unbekannten Frau namens Hanna verabredet war. Am vereinbarten Treffpunkt fand gleichzeitig ein geheimes Geschäftsessen der Firma "Hax'n Haber" statt. Moritz Haber (Manuel Rubey), der Inhaber des Lebensmittelherstellers, leugnet, etwas mit der Ermordung seines Angestellten zu tun zu haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Küstenpiloten - Mütter und Töchter, Familiendrama

Swantje (Nadine Boske) versteht manchmal die Welt nicht mehr: Als Mechanikerin, Pilotin und Juniorchefin in Personalunion wuppt sie den in die Jahre gekommenen Flugplatz ihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp). Doch der dankt ihr nicht so recht. Ganz im Gegenteil: Er baut bei der Unternehmensnachfolge eigentlich allein auf den unzuverlässigen Sönke (Hannes Wegener), der sich gerne ins gemachte Nest setzen möchte. Zudem probt Swantjes frühpubertierende Tochter den Aufstand.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Trek Beyond, Science-Fiction-Film

Captain Kirk und sein Team erleben zum dritten Mal Abenteuer in den Weiten des Alls: Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew in einen Kampf mit ihrem Feind Krall gerät. Stark beschädigt landet die Enterprise auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk, Scotty und Spock mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die restliche Besatzung zu befreien. Doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan.

20:15 Uhr, Tele 5, Stonehearst Asylum - Diese Mauern wirst du nie verlassen, Psychogrusel

Es ist Winter, Ende des 19. Jahrhunderts: Der unerfahrene Nervenarzt Edward Newgate (Jim Sturgess) ist neu in der Heilanstalt Stonehearst. Sein Chef, Dr. Lamb (Ben Kingsley), hat Behandlungsmethoden, die ihn staunen lassen. Und eine Patientin, Eliza Graves (Kate Beckinsale), fasziniert Edward besonders. Eines Tages jedoch macht der junge Mann in den Kellern der Klinik eine unfassbare Entdeckung.

20:15 Uhr, RTL zwei, Iron Man 3, Superheldenaction

Von seiner Luxusvilla aus verfolgt Tony Stark (Robert Downey Jr.), wie der Mandarin (Ben Kingsley), ein eiskalter Terrorist, die USA in Angst und Schrecken versetzt. Während sein Freund Iron Patriot (Don Cheadle) mit dem Geheimdienst den Kampf aufnimmt, hält sich Iron Man vornehm zurück. Doch dann wird ein guter Freund zum Opfer - und der müde Superheld erklärt dem Mandarin persönlich den Krieg. Jetzt befindet er sich selbst im Visier des Terroristen.