In "Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück" (Das Erste) verschlägt es eine Münchnerin auf einen niederbayrischen Bauernhof. Die "Chefin" (ZDF) untersucht den Tod eines Entführungsopfers. In "The Dark Knight Rises" (RTLzwei) muss sich Batman seinem Erzfeind Bane stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück, Romantikkomödie

Als Hanna (Fanny Krausz) unverhofft die Hälfte des Bauernhofes ihrer verstorbenen Großmutter in Niederbayern erbt, wird das Leben der jungen Münchnerin vollkommen auf den Kopf gestellt. Denn die Testamentsbedingungen haben es in sich! Vier Wochen muss sie den Hof zusammen mit ihrem Cousin Max (Daniel Gawlowski) bewirtschaften und schlimmer noch: jede Nacht dort verbringen - sonst geht alles an die Kirche. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, denn Hanna ist kurz davor, in Alex' Münchner Kaffeebar mit einzusteigen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Verzockt, Krimireihe

Die Entführung von Dawid Thalberg scheint nicht so gelaufen wie geplant. Das Opfer starb an einem Herzinfarkt, bevor Lösegeld bezahlt werden konnte. Während der verbitterte Thalberg senior (Hansjürgen Hürrig) seine Schwiegertochter verdächtigt, führen die Indizien Vera Lanz (Katharina Böhm) zum Besitzer eines Wettbüros. Doch der ist spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Dark Knight Rises, Superheldenaction

Der skrupellose Terrorist Bane (Tom Hardy) droht Gotham in eine Stadt des Terrors und der Angst zu verwandeln. Die Polizei ist machtlos, in Gotham herrscht Anarchie. Es gibt nur eine Person, die dem Treiben Einhalt gebieten könnte: Batman (Christian Bale). Und so bleibt Bruce Wayne keine Wahl. Er muss sich als Schwarzer Rächer dem Bösen entgegenstellen. Kommt es zum Showdown zwischen Bane und Batman?

20:15 Uhr, arte, Ein Kind wird gesucht, Krimi

Das spurlose Verschwinden des zehnjährigen Mirco im Bergischen Land stellt Ingo Thiel (Heino Ferch), den Leiter der eingesetzten Sonderkommission, nicht nur vor kriminalistische Probleme. Als geschiedener Vater zweier Jungs setzt er alles daran, den Eltern und Geschwistern des vermissten Kindes Gewissheit zu verschaffen, was mit dem Jungen passiert ist. Eine langwierige und zermürbende Suche beginnt.

20:15 Uhr, ProSieben, The Amazing Spider-Man, Superheldenaction

Peter Parker (Andrew Garfield) wächst bei seinem Onkel Ben (Martin Sheen) und seiner Tante Mary (Sally Field) auf. Seine Eltern sind spurlos aus seinem Leben verschwunden, als er noch ein kleiner Junge war. Als er glaubt, einen Hinweis gefunden zu haben, was mit ihnen geschehen sein könnte, stellt er Nachforschungen an. Diese führen ihn zu Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), dem ehemaligen Partner seines Vaters. Als Peter von einer Spinne gebissen wird, überschlagen sich die Geschehnisse.