In "Der Kommissar und das Meer" (ZDF) endet eine Party mit einer Leiche im Pool. Für den "Bachelor" (RTL) steht eine Pyjama-Party an. In "Voll abgefahren" (ProSieben) geht die vom Pech verfolgte Tammy mit ihrer Großmutter auf einen Roadtrip.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Nachtgespenster, Krimi

Peer Sunberg (Joel Lützow) erwacht nach einer Party blutverschmiert in der Villa seines Freundes Tage, den er tot im Pool findet. Peers Erinnerung an den Abend ist weg - hat er Tage umgebracht? In Panik verlässt Peer die Villa. Seine Freunde können ihm auch nicht auf die Sprünge helfen, alle sind vor Peer nach Hause gegangen. Er war mit Tage allein. Auch seine eigenen Erinnerungsfetzen deuten einen Streit zwischen ihm und Tage an. Kommissar Anders (Walter Sittler) glaubt jedoch trotz der Indizien nicht, dass der Junge den smarten und beliebten Tage getötet hat.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Rügen: Ein Cessna-Flug über die Insel, ein Ausflug im Oldtimer und ein Bad im Infinitypool versprechen dem Bachelor und einer Lady romantische Stunden zu zweit. Auch eine Pyjama-Party mit sechs der Damen gibt Niko die Chance, der ein oder anderen Frau näher zu kommen. In der dritten Nacht der Rosen stoßen die letzten drei Damen aus der Quarantäne dazu, doch am Ende müssen sich wieder einige Ladys verabschieden. Wer bekommt diesmal keine Rose?

20:15 Uhr, ProSieben, Tammy - Voll abgefahren, Komödie

Tammy (Melissa McCarthy) gerät an den Rande eines Nervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Job verliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhand beschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und macht sich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl (Susan Sarandon), um sich deren Wagen zu leihen. Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt, wohin die Reise geht.

20:15 Uhr, Tele 5, The Captive: Spurlos verschwunden, Thrillerdrama

Matthew (Ryan Reynolds) hat Cassandra (Alexia Fast) nur kurz im Truck allein gelassen. Als er wieder zurückkommt, ist seine neunjährige Tochter verschwunden. Entführt? Das war vor acht Jahren. Niemand hat Cass je wiedergesehen. Bis heute steht Matthew unter Verdacht. Doch dann findet die Polizei Fotos von Cass im Netz.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Miss-Wahl, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) hat einen Job bei einem Schönheitswettbewerb. Er soll auf viele hübsche Mädchen aufpassen. Irgendjemand ist hinter einem der Models her und führt Böses im Schilde. Wilsberg kennt den Unbekannten, der in den Umkleiden herumschleicht. Es ist Harry Jonas (Rainer Piwek), Kumpel aus alten Zeiten und ebenfalls Privatdetektiv. Zu einer Aussprache kommt es jedoch nicht, denn Harry wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass Harry an einer Story recherchiert hat, die sich offenbar um eine der Kandidatinnen dreht: Rebecca (Vijessna Ferkic), die Tochter des Bürgermeisters.