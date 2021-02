Eine Ex-Ärztin kümmert sich in "Martha und Tommy" (Das Erste) um einen jungen Martial-Arts-Kämpfer. In "Tödliche Gier" (ZDF) wird eine Pastorenfamilie das Opfer von Geiselnehmern. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht heute die Schwarzwälder Kirschtorte im Mittelpunkt.

20:15 Uhr, Das Erste, Martha und Tommy, Drama

Hamburg: Die alleinstehende Martha (Senta Berger) kümmert sich liebevoll um die Kinder in ihrer Nachbarschaft. Eines Tages zieht der verschlossen wirkende Tommy Skagen (Jonathan Berlin) gemeinsam mit seinem achtjährigen Bruder Winnie (Emile Chérif) in Marthas Mietshaus ein. Tommy, der tagsüber Jura studiert, ist oft nächtelang verschwunden und lässt seinen Bruder allein. In den Docks unterhalb von St. Pauli finden illegale Mixed-Martial-Arts Kämpfe statt. Tommy ist einer der Kämpfer - er braucht das Geld. Als eines Tages Viktor Skagen (Peter Lohmeyer) auftaucht, um das Sorgerecht für Winnie zurückzufordern, beginnt Martha sich einzumischen.

20:15 Uhr, ZDF, Tödliche Gier, Krimi

Als die Familie von Pastor Bahnert (Harald Krassnitzer) in ihrem kleinen norddeutschen Heimatort von entflohenen Sträflingen als Geisel genommen wird, muss sie sich trotz familiärer Konflikte zusammenraufen. Einer der Ausbrecher hat vor Jahren einen Diamantenraub begangen und seine hochkarätige Beute in der Ruine einer Kirche versteckt. Jetzt wollen die Sträflinge die Beute holen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Heute geht es dem deutschen Tortenklassiker schlechthin an den Kragen: die "Schwarzwälder Kirschtorte" wird neu interpretiert und von den prominenten Hobbybäckern phantasievoll als kleine Patisserie-Schnitte inszeniert. Für die Technische Prüfung wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt drei identisch große "Pumpernickel-Bagel", bevor in der Highlight-Aufgabe farbenfrohe "Shag Cakes" kreiert werden sollen.

20:15 Uhr, VOX, Die rote Kugel, Spielshow

Sie ist das VOX-Symbol schlechthin: Die Rote Kugel! Jetzt bekommt sie ihre eigene Show, in der sie über Sieg oder Niederlage der Kandidaten entscheidet. Denn "Die Rote Kugel" ist die Quizshow, die Wissen, Nervenstärke und Geschick miteinander verbindet. Moderiert wird sie von Martin Rütter. Egal ob Liebespaar, Geschwister oder Arbeitskollegen - für die Kandidatenpaare zählen Teamwork, Strategie und nicht zuletzt eine ruhige Hand.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.