"Der Kommissar und das Meer: Auf dunkler See": Kommissar Robert Anders (Walter Sittler, li.) hofft auf seine Kollegen Ewa (Inger Nilsson) und Thomas (Andy Gätjen).

TV-Tipps am Mittwoch

TV-Tipps TV-Tipps am Mittwoch

Kommissar Anders (ZDF) muss die Ermordung einer Frau auf der Gotland-Fähre aufklären. Für den "Bachelor" (RTL) steht heute eine Fahrradtour an. In "Die Tribute von Panem - Catching Fire" (kabel eins) kämpfen Katniss und Peeta erneut ums Überleben.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Auf dunkler See, Krimi

Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) muss die Ermordung einer Frau auf der Gotland-Fähre aufklären. Die tote Passagierin wird während der Überfahrt von Visby nach Nynäshamn an Bord gefunden. Als plötzlich auch noch sein Sohn Kasper (Grim Lohman) auf der Fähre verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Hat Kasper den Mord beobachtet und ist jetzt selbst zum Opfer geworden? Die Uhr tickt, während das Schiff unaufhaltsam die eiskalte Ostsee Richtung Festland durchpflügt.

20:30 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Der Bachelor unternimmt mit zwei Frauen eine Fahrradtour, bevor er mit einer von ihnen romantische Zeit auf einem Bauernhof verbringt. Romantik pur erwartet auch eine Lady beim Einzeldate: In einem Planetarium beobachtet sie mit Niko die Sterne und bekommt ein besonderes Geschenk. Beim nächsten Gruppendate wartet ein Spaziergang: Mit zwei Frauen - und drei Alpakas, bevor ein Einzeldate Niko und eine der Ladys zu einem verträumten Bootshaus führt.

20:30 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In der ersten Aufgabe wünscht sich die Jury von den prominenten Hobbybäckern drei filigrane Törtchen mit einem attraktiven und farbenfrohen Biskuitmantel. Die Technische Prüfung kommt in dieser Woche von Christian Hümbs. Er wählt aus seiner Wahlheimat Schweiz einen Klassiker schlechthin, die "Engadiner Nusstorte". In Aufgabe drei heißt es schließlich: "Backt uns süße Urlaubsgrüße." Gewünscht ist eine 3D- oder Motivtorte mit einem typischen Aroma der jeweiligen Urlaubsregion.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Catching Fire, Sci-Fi-Drama

Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf stellen.

20:15 Uhr, Tele 5, Nichts als die Wahrheit, Politdrama

Diese Story hätte ihr den Pulitzer-Preis einbringen können: Journalistin Rachel (Kate Beckinsale) hat die CIA-Agentin Erica (Vera Farmiga) enttarnt. Doch ihre Informanten gibt sie nicht preis - und wird verhaftet. Anwalt Burnside (Alan Alda) versucht sie rauszuhauen, doch Staatsanwalt Dubois macht einen zu guten Job. Muss Rachel tatsächlich hinter Gitter?