In "Tanze Tango mit mir" (Das Erste) findet ein kranker Mann unverhofft seine Lebensfreude wieder. Sandra Bullock treibt in "Gravity" (kabel eins) haltlos im Weltall. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht eine "Schokoladen-Salamirolle" an.

20:15 Uhr, Das Erste, Tanze Tango mit mir, Komödie

Nach einem überstandenen Herzinfarkt wird Frank (Michael A. Grimm) aus dem Krankenhaus mit dem Rat des Arztes entlassen, übermäßige körperliche Anstrengungen in Zukunft zu vermeiden. In dem Theater, in dem Frank als Pförtner beschäftigt ist, probt eine Tangotanzgruppe. In der Abgeschiedenheit der Pförtnerloge macht Frank erste Tangoschritte und entwickelt eine nie geahnte Faszination für diese Tanzkunst. Belächelt von seinen Freunden, verheimlicht er vor seiner Frau Kathrin (Eva Meckbach) und Tochter Paula (Lilith Kampffmeyer) seine neue Leidenschaft und nimmt Unterricht bei der Tangolehrerin Maresa (Kara Wenham).

20:15 Uhr, kabel eins, Gravity, Weltraumthriller

Bei den Arbeiten am Hubble-Teleskop wird das Space-Shuttle der Wissenschaftlerin Ryan Stone (Sandra Bullock) und ihrer Crew durch Weltraumschrott zerstört. Es beginnt ein Kampf ums Überleben. Die Trümmerteile, die wie Geschosse durch das All geschleudert werden, töten fast alle Astronauten und verwüsten jede Zuflucht. Ryans einzige Hoffnung ist eine entfernte Raumstation.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

"Deftig", das ist das Einstiegsmotto in dieser Woche. Die verbliebenen fünf Promi-Hobbybäcker sollen die Gaumen der Jury zur Abwechslung mit einem herzhaften Brotkranz entzücken. Bei der anschließenden technischen Prüfung wird eine "Schokoladen-Salamirolle" aus jeder Menge Schokolade und Biskuit zur Aufgabe gestellt. "Mit Ecken und Kanten" lautet die Vorgabe in der finalen Runde. Ob Würfel, Trapez, Pyramide oder eine ganz individuelle Form - hauptsache eckig!

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bullenball, Krimi

Nach einem Besuch auf dem Bullenball wird Michael Klarmann (Nils Brunkhorst) erschossen. Ekki (Oliver Korittke), der direkt neben ihm stand, wird dabei verletzt. Fortan glaubt Ekki, man hätte es eigentlich auf ihn abgesehen. Um seinen Freund zu beruhigen, beginnt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) zu ermitteln. Dabei stößt er auf ländliche Missgunst, Eifersucht und alte Familiengeheimnisse.

20:15 Uhr, NITRO, Snowden, Biografiedrama

Computer-Profi Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) macht Karriere beim US-Geheimdienst NSA. Weder seine Freundin Lindsay (Shailene Woodley) noch sein Kollege ahnen, warum Snowden eines Tages plötzlich verschwindet. Snowden gibt streng geheime Daten an Journalisten weiter, die beweisen, dass die Geheimdienste Millionen von Menschen ausspionieren. Schon bald weiß die CIA, dass Snowden die Quelle des Geheimnisverrats an die Öffentlichkeit ist und jagt ihn fortan mit allen Mitteln.