Umweltschützer geraten in "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" (Das Erste) ins Visier der Stasi. In "The Guilty" (arte) versucht ein Polizist vom Telefon aus eine Frau zu retten. Außerdem muss George Clooney in "Ocean's Twelve" (kabel eins) alte Schulden begleichen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, Drama

Die 19-jährige Franka Blankenstein (Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Zufällig lernt sie den Altenpfleger Stefan Clausnitz (Ferdinand Lehmann) kennen und findet so den Weg in eine Umweltgruppe, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur und die Luftverschmutzung der Region einsetzt. Franka ist fasziniert von dem Zusammenhalt der Gruppe, die in einem alten Abrisshaus lebt. Dort werden Aktionen geplant, heiße Diskussionen geführt, aber auch gelebt, geliebt und gefeiert - unter ständiger Beobachtung der Stasi.

20:15 Uhr, arte, The Guilty, Thriller

Gegen den Polizeibeamten Asger Holm (Jakob Cedergren) wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet und er wurde deshalb in Kopenhagens Notrufzentrale versetzt. Dort erhält Asger kurz vor Feierabend einen Notruf: Am anderen Ende der Leitung spricht Iben (Jessica Dinnage), eine Frau, die, wie sie sagt, von ihrem Ex-Mann entführt wurde. Asger schickt eine Polizeistreife los, doch mit nur dünnen Informationen stellt sich die Suche als schwierig dar.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel - ein überraschendes Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in neun Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Harald Krassnitzer, Michael Kessler, Nora Tschirner, Martin Rütter, Tanja Wedhorn und Axel Prahl mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Show

Mario Barth hat in seiner Show zahlreiche Steuerverschwendungen aufgezeigt, bei denen einem vor Dreistigkeit schwindelig wird. Zeit, die absoluten "Härtefälle" noch einmal Revue passieren zu lassen. In seiner Special-Ausgabe präsentieren die bekannte Spürnase und seine Gäste Ingo Appelt, Ilka Bessin und Guido Cantz die zehn peinlichsten Fälle aller Zeiten - von bekloppten Bahnhöfen über nutzlose Brücken bis zur irrsinnigen Pannenbaustelle Berlin.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Twelve, Gaunerkomödie

Drei Jahre nach seinem großen Casino-Coup hat Danny Ocean (George Clooney) ein Problem: Terry Benedict (Andy Garcia), der Mann, den er bestohlen hat, hat ihn aufgespürt und fordert sein Geld zurück. Mit Zinsen! Dannys einzige Möglichkeit, mit dem Leben davonzukommen, ist, seine alte Bande zusammenzutrommeln und innerhalb von zwei Wochen drei unmögliche Diebstähle in Europa zu begehen. Doch dabei kommen ihnen nicht nur eine Europol-Agentin (Catherine Zeta-Jones), sondern auch ein mysteriöser Meisterdieb (Vincent Cassel) in die Quere.