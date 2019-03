20:15 Uhr, Das Erste, Klassentreffen, Improfilm

25 Jahre ist es her, dass sie Abitur gemacht haben oder es hätten machen können - wenn sie nicht vorher abgegangen wären, Ehrenrunden gedreht hätten oder schlichtweg daran gescheitert wären. Nun sehen sie sich beim Klassentreffen wieder: die ehemalige Klassenbeste, das ehemalige Genie, die Ex-Klassengöre und der Ex-Klassen-Arsch. Mittlerweile Mitte 40 stehen sie auf einmal den Leuten gegenüber, mit denen sie sich damals ihr zukünftiges Leben erträumt haben. Doch was ist in der Realität passiert? Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Charly Hübner, Anja Kling, Jeanette Hain und Nina Kunzendorf.

20:15 Uhr, RTL, Temptation Island - Versuchung im Paradies, Datingshow

Vier Paare stellen ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe. Nachdem Angela Finger-Erben die Paare auf "Temptation Island" gemeinsam begrüßt hat, ziehen diese getrennt voneinander in ihre Villen ein. Doch sie sind nicht alleine. In den beiden Resorts sind jeweils elf Singles verstreut und diese sind heiß auf die vergebenen Männer und Frauen. Es wird geflirtet und gedatet - bis abends am Lagerfeuer Resümee gezogen wird.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In Aufgabe 1 müssen die verbliebenen fünf prominenten Hobbybäcker einen "Chocolate Naked Cake" backen - im wahrsten Sinne ein nackter Kuchen, der keine Fehler verzeiht! In der technischen Prüfung erwartet die Jury einen echten Klassiker: Rosinenschnecken. Eine Aufgabe, die nicht jedem Kandidaten leicht gelingt. In Aufgabe 3 wird es tierisch! Wer zuvor nicht punkten konnte, sollte sich jetzt besser ins Zeug legen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Actionabenteuer

Europa zu Zeiten Königin Viktorias: Ein maskierter Größenwahnsinniger, der sich selbst "Das Phantom" nennt, will die Weltherrschaft an sich reißen. Dazu plant er, die Stadt Venedig während eines Gipfeltreffens von Staatsmännern durch eine Kette von Explosionen dem Erdboden gleich zu machen. Ein Fall für die "Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" - sieben Einzelgänger mit außergewöhnlichen Gaben, die nun zusammenarbeiten müssen, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu bewahren.

20:15 Uhr, arte, Wüstenblume, Drama

Die 13-jährige Somalierin Waris Dirie (Liya Kebede) flüchtet zu Fuß durch die Wüste bis nach Mogadischu, um der Zwangsverheiratung mit einem alten Mann zu entgehen. Ihr Weg führt sie bis nach London, wo der somalische Botschafter die junge Frau wie eine Haussklavin hält. Später wird der Starfotograf Terry Donaldson auf Dirie aufmerksam und vermittelt sie an eine namhafte Modelagentur. Trotz vieler Schwierigkeiten avanciert sie zum gefragten Topmodel. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere schildert sie in einem Interview, was ihr als Kind widerfuhr: Als Fünfjährige musste sie sich dem Ritual der Genitalverstümmelung unterziehen.