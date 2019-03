20:15 Uhr, Das Erste, In der Falle, Drama

Simone Carstensen-Kleebach (Claudia Michelsen) hat eigentlich alles, was man sich im Leben wünschen könnte: einen Ehemann, mit dem sie seit fast 20 Jahren verheiratet ist, eine Tochter und großen beruflichen Erfolg. Doch der Druck, in all diesen Rollen perfekt zu sein, laugt Simone zunehmend aus. Als sie im Urlaub Leon (Michael Rotschopf) kennenlernt, funkt es und Simone lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein. Zurück in Hamburg bei der Familie, erhält Simone plötzlich kompromittierende Fotos von Leon und sich selbst, die ihre Ehe zerstören und ihrer beruflichen Position gefährlich werden könnten.

20:15 Uhr, ProSieben, Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth, Sci-Fi-Abenteuer

Eines Tages wacht Thomas (Dylan O'Brien) in einem Aufzug auf, ohne sich an sein bisheriges Leben erinnern zu können. Eine Gruppe von Jugendlichen empfängt ihn - wie er können sie sich alle nicht daran erinnern, wer sie sind. Thomas stellt fest, dass sie sich in einem lebensbedrohlichen Labyrinth befinden, dessen Wände sich verschieben, und in dem gefährliche Kreaturen lauern. Gemeinsam versuchen sie, aus dem Irrgarten zu fliehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Finale bei "Das große Promibacken" - drei prominente Hobbybäcker kämpfen um den begehrten Titel "Deutschlands bester Promi-Hobbybäcker 2019", den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. In Aufgabe 1 müssen sie à la minute backen: Es gibt luftige "Soufflées"! In der Technischen Prüfung wird eine "Crostata" gewünscht. Beim großen Showdown versuchen sich die prominenten Hobbybäcker an einer "Topsy-Turvy-Torte"! Wer kann die Juroren vollends überzeugen?

20:15 Uhr, kabel eins, Ghost - Nachricht von Sam, Fantasyromanze

Der Banker Sam (Patrick Swayze) und die Künstlerin Molly (Demi Moore) sind glücklich verliebt - bis Sam eines Abends bei einem Raubüberfall erschossen wird. Doch statt ins Jenseits überzugehen, ist seine Seele zwischen Leben und Tod gefangen. Als Geist nimmt Sam die reale Welt wahr, aber niemand sieht und hört ihn. Er hat noch eine Aufgabe zu erfüllen: Mithilfe des Mediums Oda Mae Brown (Whoopie Goldberg) will er Molly vor seinem Mörder retten.

20:15 Uhr, arte, Die Welle, Schuldrama

Der charismatische Lehrer Rainer Wenger (Jürgen Vogel) soll seiner Klasse während einer Projektwoche das System der Autokratie näherbringen. Unter dem Namen "Die Welle" gründet er eine Bewegung, die auf den drei Prinzipien Disziplin, Gemeinschaft und Handeln beruht. Zudem führt er eine Art Uniform ein. Diese Ideen sowie der strenge Ton und das straffe Regiment werden mit wachsendem Enthusiasmus aufgenommen. Das Gemeinschaftsgefühl wächst, man wappnet sich gegen spöttische Außenstehende ...