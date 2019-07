20:15 Uhr, arte, Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt, Komödie

Unter dem verheißungsvollen Namen "Magical Mystery" will das Berliner Techno-Label BummBumm Records auf Rave-Tournee gehen. Karl Schmidt (Charly Hübner) alias Charly war einmal selbst ein aufstrebender Künstler der Szene, bis er sich nach einem Nervenzusammenbruch vor fünf Jahren daraus zurückzog. Seither lebt er in einer betreuten Entzugs-WG in Hamburg. Nun wird er als Fahrer und Aufpasser für die feierfreudigen DJs und ihre Produzenten ein Teil von "Magical Mystery" und versucht so, nach Jahren voller Bevormundung und gut gemeinter Ratschläge, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

20:15 Uhr, Das Erste, Stilles Tal, Drama

Thomas Stille (Wolfgang Stumph) betreibt ein Ausflugslokal in Sachsen. 20 Jahre Arbeit stecken in dem touristischen Juwel, das einmal ein Bauernhof war. Das Auftauchen eines Hoteliers aus dem Westen ändert alles. Denn der wohlhabende Konrad Huberty (Robert Atzorn) meint, es sei an der Zeit, die Außenstände des Lebens einzufordern. Dazu gehört seiner Meinung nach der Bauernhof im Müglitztal, der einst der Familie Huberty gehörte. Im August 2002 verlangt Huberty die Räumung. Daraufhin verbarrikadiert Thomas Stille sein Lokal. Die wahre Gefahr aber droht ihm von anderer Stelle: Ein Naturereignis, das man später die Jahrhundertflut nennt.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Nach dem "Bachelor" ist vor der "Bachelorette": Das Single-Abenteuer ist zurück! Mehrere attraktive und charmante Single-Männer sind in den Süden gereist, um sich von IHR den Kopf verdrehen zu lassen: Influencerin Gerda Lewis ist die neue "Bachelorette" und bereit, ihren Traumtyp zu finden. Nach dem ersten Kennenlernen stehen auch schon die ersten Dates an. Wer kann die hübsche Blondine von sich überzeugen? Und welcher Single-Mann muss in der zweiten Nacht der Rosen schon wieder seinen Koffer packen?

20:15 Uhr, 3Sat, Tödliche Versuchung, Thrillerdrama

Die Kettners bewirtschaften einen Biobauernhof im Voralpenland, ihre Kinder machen das Idyll perfekt. Nie hätte Helena (Julia Koschitz) sich träumen lassen, dass ein anderer Mann ihr Leben bestimmen könnte. Doch mit dem charmanten Jurastudenten David (Vladimir Burlakov), einem ihrer Kunden, schlittert sie in eine Affäre. Thomas bemerkt Helenas Veränderung, statt mit ihr zu reden, spioniert er ihr nach und stellt seinen Nebenbuhler zur Rede. Dann ist David tot. Von nun an erntet die ahnungslose Helena oft barsche Antworten; Thomas (Marcus Mittermeier) ist fahrig und nervös, sogar die Kinder schreit er an. Helena fragt nicht nach dem Grund, weil sie die Antwort fürchtet. Was, wenn Thomas herausgefunden hat, dass sie ihn betrügt?

20:15 Uhr, Tele 5, Der Auftrag - Für einen letzten Coup ist es nie zu spät!, Thriller

Es soll der Raubzug ihres Lebens werden. Damit er seinen unheilbar krebskranken Sohn noch erleben kann, lässt Kunstfälscher Ray Cutter (John Travolta) einen Richter bestechen und wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Im Gegenzug muss Ray seinem Helfer Keegan (Anson Mount) bei einem Verbrechen unter die Arme greifen. Mit dem, was er kann: Kunst fälschen und stehlen.