20:15 Uhr, Sat.1, Die Jones - Spione von nebenan, Komödie

Karen (Isla Fisher) und Jeff Gaffney (Zach Galifianakis) leben in einer idyllischen Vorstadt. Eines Tages ziehen Natalie (Gal Gadot) und Tim Jones (Jon Hamm), ein perfektes Paar, in die Nachbarschaft. Karen hat jedoch den Verdacht, dass mit den beiden etwas nicht stimmt und stellt Nachforschungen an. Schließlich findet sie heraus, dass die Jones' Geheimagenten sind, und ehe sich die Gaffneys versehen, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen.

20:15 Uhr, Das Erste, So wie du bist, Komödie

Die frisch pensionierte Standesbeamtin Helene Offer (Gisela Schneeberger) verursacht einen Verkehrsunfall. Das hat ungeahnte Folgen für ihr Leben. Im Wagen des Unfallgegners sitzt Michalina (Juliana Götze), ein junges Mädchen mit Down Syndrom. Sie bleibt zwar unversehrt, doch der Fahrer des Wagens, ihr Vater, muss schwer verletzt ins Krankenhaus. Helene hat ein schlechtes Gewissen, beim Unfall war sie nicht ganz nüchtern. Nun muss sie sich um Michalina kümmern. Zunächst ist sie komplett überfordert, doch nach und nach lernt man einander kennen und begreift immer mehr die Welt des anderen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Die Bachelorette lädt fünf Männer zum Yachtausflug ein, bevor sie selbst überrascht wird: Mit Alex, Bachelorette-Sieger 2018, steht ein weiterer Mann in ihrer Villa, der fortan mit um ihr Herz werben will. In einem Amphitheater lädt Gerda 6 Männer zum gemeinsamen Fotoshooting als Griechische Götter ein, bevor sie den Abend dort mit nur einem von ihnen beim Dinner ausklingen lässt. In der dritten Nacht der Rosen scheiden weitere Männer aus.

20:15 Uhr, NITRO, Scary Movie 3, Horrorkomödie

TV-Reporterin Cindy Campbell (Anna Faris) ist verzweifelt auf der Suche nach einer guten Story für ihre Nachrichtensendung. Plötzlich wird sie mit einem Video konfrontiert, das seinen Betrachtern nach sieben Tagen den Tod bringt. Außerdem erfährt sie von Kornkreisen, die auf eine drohende Alien-Invasion hinweisen. Mithilfe der Wahrsagerin Shaniqua spürt Cindy den seltsamen "Turmwächter" auf, der ihr erzählt, dass das tödliche Video von seiner bösartigen Adoptivtochter Tabitha stammt. Derweil landen Außerirdische auf der Erde und suchen die Farm von George (Simon Rex) und seinem Bruder Tom (Charlie Sheen) heim. Mit Hilfe eines zurückgezogen lebenden Priesters und seines rappenden Bruders kann das Schlimmste verhindert werden.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Truman Show, Satire

Rund um die Uhr ist Truman Burbank (Jim Carrey) auf Sendung, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, seit 30 Jahren. Per Live-Übertragung konnten ihn Zuschauer weltweit auf ihren Fernsehbildschirmen aufwachsen sehen, von Geburt an. Tausende unsichtbar installierte Kameras sind Trumans ständige Begleiter. Der junge Mann weiß nichts von dieser Dauerüberwachung. In einer penibel durchgeplanten Fernsehshow bieten sie mit ihm eine bizarre Seifenoper dar. Als Truman eines Tages ein Studio-Scheinwerfer vor die Füße fällt, macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit.