20:15 Uhr, Das Erste, Wellness für Paare, Improdramödie

Ein Wasserschloss in Nordrhein-Westfalen bietet als neue Geschäftsidee neben den obligatorischen Aufgüssen für den Körper auch ein Angebot für die Seele: ein Wochenende mit professioneller Paartherapie. Fünf Paare mittleren Alters haben diese Frischzellenkur gebucht. Werden die Sitzungen den langjährigen Beziehungen neuen Schwung verleihen? Das Wochenende gebucht haben die Paare: Anke Engelke/Sebastian Blomberg, Anneke Kim Sarnau/Bjarne Mädel, Gabriela Maria Schmeide/Michael Wittenborn, Katharina Marie Schubert/Martin Brambach sowie Magdalena Boczarska/Devid Striesow.

20:15 Uhr, ZDF, Sorry für alles, Spielshow

Zwei Menschen finden sich völlig überraschend in einer TV-Show wieder. Ihr Leben wurde vorher einen Monat lang manipuliert. Ein kurioses Spiel, bei dem Wissen und Intuition gefragt sind. Familie und Freunde haben geholfen, die Kandidaten in außergewöhnliche Situationen zu bringen. Außerdem haben prominente Gesichter ihren Beitrag dazu geleistet: In dieser Ausgabe sind Eko Fresh, Thomas Hermanns und Johann Lafer als Komplizen im Einsatz. Im Studio geht es beim Spiel um tolle Wunschpreise darum, sich an konkrete Dinge zu erinnern und Geschehnisse richtig einzuschätzen.

20:15 Uhr, Sat.1, Focus, Thriller-Komödie

Betrug und Liebe sind nur schwer zu vereinbaren. Das merkt auch der erfahrene Trickbetrüger Nicky (Will Smith), als er die attraktive Kleinkriminelle Jess Barrett (Margot Robbie) kennenlernt. Er weiht sie in seine Tricks ein, doch als sie Gefühle füreinander entwickeln, beendet er die Zusammenarbeit. Drei Jahre später treffen sie in Buenos Aires erneut aufeinander, wo Nicky den Coup seines Lebens plant. Jess verdreht Nicky jedoch so den Kopf, dass sein Plan zu scheitern droht.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Mit sechs Männern verbringt Gerda einen Tag am Meer: Bei Cocktails und auf dem Tretboot nutzt sie die Gelegenheit für Einzelgespräche. Auf einem Flugplatz treffen die Bachelorette und ihr Date aufeinander und bereiten sich auf einen adrenalinreichen Fallschirmsprung vor, bevor die begehrte Junggesellin mit drei Männern einen unvergesslichen Tag in Athen verbringt. Einer von ihnen bleibt zum Dinner. Doch wer muss in der vierten Nacht der Rosen gehen?

20:15 Uhr, kabel eins, Das Beste kommt zum Schluss, Tragikomödie

Edward Cole (Jack Nicholson) ist ein erfolgreicher Großunternehmer, der es im Laufe seines Lebens zum Milliardär gebracht hat. Welten trennen ihn von dem Automechaniker Carter Chambers (Morgan Freeman). Doch die beiden haben mehr gemeinsam, als ihnen lieb ist - sie sind todkrank. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit beschließen sie, ihre restliche Zeit zusammen zu verbringen und ihre Lebensfreude wiederzufinden.