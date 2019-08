20:15 Uhr, Das Erste, Operation Zucker: Jagdgesellschaft, Kriminaldrama

Karin Wegemann (Nadja Uhl) hat das LKA nach den Geschehnissen von "Operation Zucker" verlassen und unterrichtet an einer Polizeischule. Eines Abends begegnet sie dem investigativen Journalisten Maik Fellner (Andre Szymanski). Seit Jahren ist der Kinderhandel in Deutschland Fellners Thema, doch seine Artikel bewirken nichts. Fellner setzt Wegemann unter Druck, erzählt ihr von einer 14-jährigen Zeugin, die ihn auf die Spur eines Kinderhändlerrings in Potsdam gebracht hat. Die Hinweise sind so konkret, dass Wegemann sich dem nicht entziehen kann.

20:15 Uhr, ZDF, Sorry für alles, Spielshow

"Sorry für alles" ist ein überraschend anderes Format, das mit versteckten Kameras arbeitet. Die Kandidaten erleben einen Monat lang die außergewöhnlichsten und kuriosesten Situationen in ihrem alltäglichen Leben. Sie bewegen sich in ihrer eigenen "Truman Show" und ahnen davon nichts. Bis zu dem Moment, in dem die Kandidaten, für sie völlig überraschend, im Studio stehen. Dort haben sie die Chance, durch gute Erinnerung und Intuition, personalisierte Preise im Quiz ihres Lebens zu gewinnen. Prominente Gesichter leisten dazu ihren Beitrag. In dieser Ausgabe sind Horst Lichter, Rebecca Mir, Michael Wendler, Markus Krebs und Thomas Gottschalk als Komplizen im Einsatz.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Um das Einzeldate mit der Bachelorette genießen zu können, muss einer der Männer zu Gerda aufs Boot schwimmen - und wieder zurück. Die Belohnung: Ein Dinner in ihrer Villa. Übernachtung inklusive? Bei Kaffee und Kuchen sowie bei einem Casino-Besuch haben die Kandidaten Gelegenheit, um Gerdas Aufmerksamkeit zu buhlen. Einen Mann begrüßt sie zum Einzeldate am See. Die fünfte Nacht der Rosen wird zur Poolparty. Für wen bedeutet sie am Ende das Aus?

20:15 Uhr, kabel eins, Die purpurnen Flüsse, Thriller

In den Bergen hoch über Grenoble hat die Forscherin Ferreira eine Leiche entdeckt. Inspektor Niémans (Jean Reno) kommt bald einem Serienmörder auf die Spur, der im Universitätsstädtchen Guernon sein Unwesen treibt. Zur gleichen Zeit bearbeitet Kommissar Kerkerian (Vincent Cassel) im 300 Kilometer entfernten Sarzac eine geheimnisvolle Grabschändung. Das Grab eines Mädchens wurde gewaltsam geöffnet. Beide Polizisten ahnen noch nicht, wie eng ihre Fälle miteinander verwoben sind.

20:15 Uhr, Tele 5, The Secret - Ein tödliches Geheimnis, Thriller

Jane (Sarah Butler) arbeitet beim Finanzhai Gault Capital. Eines Tages begeht ein Kollege Selbstmord, Jane wird seine Stelle angeboten. Nach der ersten Freude lauert ein unfassbarer Verdacht. War ihr Vorgänger einer großen Sache auf der Spur? Wie groß, erfährt Jane, als sie sich plötzlich einem Profi-Killer gegenüber sieht.