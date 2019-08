20:15 Uhr, Das Erste, Meine fremde Freundin, Drama

Andrea Bredow (Valerie Niehaus) freundet sich schnell mit ihrer neuen Kollegin im Gesundheitsamt an. Judith Lorenz (Ursula Strauss) scheint nett und kompetent zu sein. Und noch dazu lässt sie sich nichts von Büro-Macho Volker Lehmann (Hannes Jaenicke) gefallen. Dann jedoch geschieht das Unfassbare: Judith wird während ihrer Arbeitszeit in einem Abstellraum von Volker Lehmann brutal vergewaltigt. So erzählt sie es jedenfalls Andrea und später der Polizei. Andrea ermutigt ihre Freundin, die Wahrheit zu sagen. Doch Judiths Verhalten erscheint ihr zunehmend rätselhaft.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Gemeinsam mit den verbliebenen sechs Männern geht es für die Bachelorette ins Landesinnere: Bei Wein und griechischem Salat nutzt sie die Zeit für Gespräche, um anschließend einen der Herren zum Dinner einzuladen. Bevor es zurück nach Deutschland geht, muss Gerda sich von zwei weiteren Männern verabschieden. Vier Herren besucht sie anschließend bei ihren Homedates, doch nur drei von ihnen werden danach auch auf ein Dreamdate eingeladen.

20:15 Uhr, Tele 5, Population 436, Mystery-Thriller

Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem kleinen Dorf Rockwell Falls konstant bei 436 Einwohnern. Volkszähler Steve (Jeremy Sisto) soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in dem Kaff begegnen ihm höflich, aber auch misstrauisch. Aus gutem Grund, birgt das Städtchen doch ein dunkles Geheimnis.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Chris Tall, Minh-Khai Phan-Thi, Johann Lafer, Sonja Zietlow, Michael Kessler und Armin Rohde mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, kabel eins, Last Samurai, Heldenepos

In Japan trainiert der abgewrackte Bürgerkriegsveteran Captain Nathan Algren (Tom Cruise) die Truppen des Kaisers im Umgang mit modernen Waffen, um sie für den Kampf gegen die letzten Samurai des Landes zu wappnen. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangen genommen und langsam Teil des Dorfes, in dem er gefangen gehalten wird. Völlig fasziniert von ihren Traditionen und ihrem strengen Ehrenkodex, wächst bald der Wunsch in ihm heran, selbst ein echter Samurai zu werden.