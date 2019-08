20:15 Uhr, Das Erste, Die dunkle Seite des Mondes, Psychothriller

Wirtschaftsanwalt Urs Blank (Moritz Bleibtreu) ist der unangefochtene Star auf seinem Gebiet. Als sich aufgrund seiner harten Verhandlungstaktik ein Geschäftspartner umbringt, fängt Urs an, sein bisheriges Leben in Frage zu stellen. Vielleicht auch deshalb fühlt er sich so zu Lucille (Nora von Waldstätten) hingezogen, die ihm mit ihrem alternativen Lebensstil eine ganz neue Welt eröffnet - und ihn zu einem Trip mit halluzinogenen Pilzen verführt. Mit schweren Folgen für Blank, denn der Trip bringt seine dunkle Seite zum Vorschein: Der zivilisierte Anwalt wird zu einem instinktgetriebenen Individuum und unberechenbaren Mörder.

20:15 Uhr, kabel eins, The Missing, Neo-Westerndrama

Der Fährtensucher Samuel Jones (Tommy Lee Jones) will sich mit seiner Tochter Maggie (Cate Blanchett) aussöhnen, lange nachdem er seine Familie verlassen hat, um bei den Apachen zu leben. Maggie jedoch will davon nichts hören, da sie ihn für den frühen Tod der Mutter verantwortlich macht. Dann wird aber ihre älteste Tochter vom psychopathischen Schamanen El Brujo entführt, und sie muss Sam um Hilfe bitten, El Brujos Spur in der Wildnis zu finden.

20:15 Uhr, arte, Die Affäre, Liebesdrama

Suzanne (Kristin Scott Thomas) ist die Ehefrau eines wohlhabenden Arztes und lebt ein ruhiges, gesichertes und behagliches Leben, als sie sich in den einfachen Arbeiter verliebt, der für sie eine kleine Praxis am Haus anbaut. Als sich Suzanne schließlich für ihre Leidenschaft und somit gegen ihren Ehemann entscheidet, droht dieser dem frisch verliebten Paar jede soziale Grundlage zu entziehen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Die Dreamdates stehen an. Auf den Seychellen angekommen erwartet die drei verbliebenen Männer zunächst ein Gruppendate mit der Bachelorette: Nach einem Reitausflug am Strand entspannen alle gemeinsam bei einem Picknick im Sand, bevor Gerda in den kommenden Tagen Zeit mit jedem der drei Männer allein verbringt. Hier haben die Singles noch einmal die Chance, Gerdas Herz für sich zu gewinnen. Wer muss so kurz vor dem Finale die Heimreise antreten?

22:25 Uhr, 3Sat, Arbitrage - Der Preis der Macht, Finanzthriller

Als Manager eines Hedgefonds ist Robert Miller (Richard Gere) zu enormem Reichtum und großer Macht gekommen. Mit 60 Jahren will er sich aus dem Geschäft zurückziehen und seine Investmentfirma verkaufen. Es gibt allerdings ein pikantes Geheimnis: Miller hat die Bilanzen seiner Firma gefälscht, um schwere Verluste zu vertuschen. Aber sein Kaufinteressent spielt auf Zeit. Dadurch gerät Miller immer stärker unter Druck. In dieser Situation kommt es zu einem fatalen Zwischenfall: Als Robert eines Nachts seine heimliche Geliebte Julie (Laetitia Casta) trifft, nickt er am Steuer ihres Autos ein. Der Wagen gerät außer Kontrolle und überschlägt sich in voller Fahrt.