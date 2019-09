20:15 Uhr, Das Erste, Nimm Du ihn, Familienkomödie

Die Geschwister Mareike (Andrea Sawatzki), Dietrich (Simon Schwarz) und Felicitas Reber (Jule Böwe) trauen ihren Augen kaum, als nach 50 Jahren Abwesenheit ihr in Argentinien verschollen geglaubter Vater Xaver (Branko Samarovski) plötzlich vor der Tür steht - mittellos, ohne Rentenanspruch und Krankenversicherung, mit nichts als seiner Zahnbürste im Gepäck. Der Versuch, ihn im Sozialamt, im Altenheim oder an einer Autobahnraststätte abzuladen, scheitert - und so tingelt der schlagkräftige Xaver nach und nach durch alle Wohnungen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette - Das große Finale, Kuppelsoap

Vor der Vergabe der letzten Rose ist Gerdas Mutter angereist, um ihre Tochter bei der vielleicht schwersten Entscheidung ihres Lebens zu unterstützen. Wie findet sie die Auswahl ihrer Tochter? Hat Gerda sich auf dieser Reise in einen der Männer verliebt? Anschließend kommen bei Frauke Ludowig noch einmal Gerda und die Herren zu Wort, die bei "Die Bachelorette" für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt haben. Gibt es ein neues "Bachelorette"-Paar?

20:15 Uhr, ZDF, Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge, Doku-Drama

Das Doku-Drama nimmt den 4. September 2015 in den Blick, zeichnet den Weg der Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach, tausende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen zu lassen. Die Geflüchteten sitzen schon seit Tagen im Ostbahnhof von Budapest fest, als sie sich am Morgen des 4. September entschließen, Richtung Deutschland zu marschieren, entlang der Autobahnen. Als Angela Merkel mit der neuen Lage konfrontiert wird, muss sie reagieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Stephen Kings Es, Horror

In einer amerikanischen Kleinstadt werden sechs Kinder ermordet beziehungsweise vermisst. Mike Hanlon (Tim Reid) findet am Tatort ein Bild - und das treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn. Für ihn ist klar: "Es" ist wieder da. Vor 30 Jahren hatten er und seine fünf Freunde ein grauenhaftes Erlebnis mit einem Clown namens Pennywise, der die Kinder auf die unterschiedlichsten Arten terrorisierte und erschreckte. Mike Hanlon ruft seine ehemaligen Freunde in die Stadt ihrer Herkunft zurück.

23:10 Uhr, ZDFneo, Eine Frage der Ehre, Justizkrimi

Auf einem US-Marine-Stützpunkt stirbt ein Gefreiter nach Anwendung des "Code Red", eines brutalen Bestrafungsrituals, das trotz seines offiziellen Verbots immer wieder praktiziert wird. Aus Angst vor der Publicity beauftragt die Marine den jungen Armeeanwalt Lt. Kaffee (Tom Cruise) mit der Verteidigung der beiden Täter, denn Kaffee ist bekannt dafür, rasch einen Deal einzugehen. Doch ausgerechnet diesmal will er sich auf keine faulen Kompromisse einlassen.