20:15 Uhr, Das Erste, Hanne, Drama

Am ersten Tag nach ihrer Pensionierung wird Hanne Dührsen (Iris Berben) bei einer medizinischen Routineuntersuchung mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit konfrontiert. Erst am folgenden Montag wird sie die Diagnose bekommen, die über Leben und Tod entscheidet. Hanne entschließt sich, niemandem etwas zu sagen. Das Wochenende verbringt sie in einem Hotel in einer ihr fremden Stadt. Ohne Plan lässt sie sich einfach treiben und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre. Sie trifft auf Uli (Petra Kleinert), eine Dessousverkäuferin, die einen viel älteren Mann geheiratet hat, und auf ihre Studentenliebe Heiner Witt (Herbert Knaup).

20:15 Uhr, Tele 5, Tell Tale - Das schwarze Herz, Noir-Thriller

Nach der Herztransplantation ist alles viel besser als zuvor. Doch dann beginnen den Alleinerziehenden Terry Bernard (Josh Lucas) unerwartet Visionen und Bilder von einem Mord zu verfolgen. Während sein Arzt die Erscheinungen abtut, will Terry jetzt mehr wissen. Bei seinen Nachforschungen über den Spender macht er eine grausame Entdeckung.

20:15 Uhr, NITRO, Das Bourne Ultimatum, Actionthriller

Der flüchtige Ex-Geheimagent Jason Bourne (Matt Damon) versucht, das Rätsel um seine Vergangenheit zu lösen. Als er zufällig von dem Journalisten Simon Ross (Paddy Considine) erfährt, der dabei ist das Geheimnis um seine Identität zu lüften, trifft er sich mit ihm in London. Ross verrät Bourne, dass sein Informant ihm sagen kann, wer er wirklich ist und was es mit der geheimen Operation auf sich hat, an der er einst teilnahm. Bevor er aber seine Quelle preisgeben kann, wird der Journalist von der CIA getötet. Jason Bourne macht sich nun selbst auf die Suche nach dem Informanten.

20:15 Uhr, arte, Miss Mobbing, Drama

Emilie Tesson-Hansen (Céline Sallette) ist wahrlich nicht die beliebteste Mitarbeiterin des multinationalen Agrar- und Lebensmittelkonzerns Esen. Wegen ihrer unterkühlten Art und Rücksichtslosigkeit wird die Personalmanagerin von Kollegen auf Abstand gehalten. Als sich eines Tages ein Kollege aus der Finanzabteilung, für den sie zuständig ist, aus dem Fenster des Unternehmensgebäudes stürzt, ändert sich das Leben der jungen Frau schlagartig. Da sie die letzte Person war, die den Toten zu Gesicht bekommen hat, gerät sie unter Verdacht.

22:10 Uhr, NITRO, Crank 2: High Voltage, Actionfilm

Der coole Gangster und Profikiller Chev Chelios (Jason Statham) ist zurück. Und er hat plötzlich ein Herz, allerdings ein falsches: Triadenganove Johnny Vang (Art Hsu) hat ihm ein Kunstherz eingepflanzt und will mit Chevs Organ seinem schwächelnden Oberboss zu neuer Lebenskraft verhelfen. Chev will sein Herz zurück und begibt sich auf eine wilde Jagd nach Vang. Dabei verliert er die drahtlose Batterie, die das Kunstherz am Laufen hält. Chev muss sich nun ständig mit Strom versorgen und wagt sogar den tödlichen Griff in die Starkstromleitung.