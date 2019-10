20:15 Uhr, Das Erste, Wendezeit, Agententhriller

Wendezeit. 1989. Doppelagentin Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) gerät in einen emotionalen Ausnahmezustand, als sich das Ende der DDR ankündigt. Sie lebt als Agentin der Stasi in West-Berlin, ist mit einem Amerikaner verheiratet, hat mit ihm zwei Kinder und arbeitet offiziell in der amerikanischen Botschaft. Inoffiziell heißt das, sie arbeitet für die CIA. Der Stasi ist es also gelungen, eine Agentin direkt beim Klassenfeind zu positionieren. Aber dann passiert etwas, womit vor Monaten noch niemand gerechnet hat: Die DDR ist im Begriff, sich aufzulösen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Große Emotionen, köstliche Genussexplosionen und zwei hochkarätige Neuzugänge: "The Taste" startet in die nächste Runde! Ab jetzt sagen mit Maria Groß und Tim Raue zwei neue Koch-Giganten den "The Taste"-Platzhirschen Frank Rosin und Alexander Herrmann den Kampf an. Wer sichert sich die Chance auf den Sieg, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch? Moderiert wird "The Taste" von Christine Henning.

20:15 Uhr, kabel eins, Prometheus - Dunkle Zeichen, Sci-Fi-Horror

Am Ende des 21. Jahrhunderts trifft das Expeditionsraumschiff "Prometheus" auf dem weit von der Erde entfernten Mond LV-223 ein. Vor Jahren hatte die Expeditionsleiterin Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) auf einer steinzeitlichen Höhlenmalerei eine Sternenkarte entdeckt, die sich in gleicher Form überall auf der Erde in uralten Relikten wiederfand. Shaw hält die Sternenkonstellation für eine Einladung von riesenhaften, humanoiden Aliens, die sie für die Erschaffer der Menschheit hält. Doch auf LV-223 warten grauenvolle Erkenntnisse auf die Forscher.

20:15 Uhr, RTL, Der Deutsche Comedypreis 2019, Preisverleihung

Kein Witz: Der Deutsche Comedypreis wird in diesem Jahr nicht nur erneut zum Live-Event bei RTL, sondern feiert auch sein 20-jähriges Jubiläum. Diesmal übernimmt nicht ein Einzelner die Moderation, sondern die Laudatoren und Gäste. Aber auch die Zuschauer haben ein Wörtchen mitzureden, denn der Gewinner der Kategorie "Beste Komikerin / Bester Komiker" wird erstmalig durch ein User-Voting bei RTL.de bestimmt.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Exorzismus von Emily Rose, Horrordrama

Die Studentin Emily (Jennifer Carpenter) hört Stimmen, sie leidet an Epilepsie und Schizophrenie. Als ihr Zustand sich trotz Therapie immer weiter verschlechtert, ziehen die streng katholischen Eltern einen Pfarrer zu Rate. Der sieht den Teufel in Emily und verordnet einen Exorzismus. Nach dem gewaltsamen Tod wird der Fall vor Gericht aufgerollt. Es übernimmt die Anwältin Erin Bruner (Laura Linney).