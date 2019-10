20:15 Uhr, Das Erste, Halbe Hundert, Dramödie

Anne Kater (Martina Gedeck) ist eine starke Frau: Sie ist attraktiv und als landesweit gesuchte Handchirurgin beruflich erfolgreich. Opfer ihrer außergewöhnlichen Karriere ist allerdings ihre Ehe. Ihr Mann Klaus hat ihr jahrelang den Rücken freigehalten, sich nahezu allein um den Haushalt und die gemeinsame Tochter Sophie gekümmert. Emotional ausgelaugt hat Klaus sie über Nacht verlassen. Und die 17-jährige Sophie hat sich entschieden, beim Vater zu wohnen. Anne reagiert mit gekränkter Eitelkeit und bucht sich für einen Kongress bei einer Agentur einen attraktiven "Begleiter", den zehn Jahre jüngeren Josh (Torben Liebrecht).

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Unter dem wachen Auge von Gast-Juror Björn Swanson müssen die Kandidaten im Teamkochen vier amerikanische Saucen zaubern: eine BBQ-Sauce, eine Honey Mustard-Sauce, Guacamole sowie eine Thousand-Islands-Sauce. Im Solokochen gilt es aus Cranberrys, Zuckermais und Weißkohl eine kulinarische Köstlichkeit zu kreieren, bevor die Hobbyköche in der Entscheidungsrunde zeigen müssen, ob sie sich mit der Steak-Kultur der USA auskennen.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Eleven, Gaunerkomödie

Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, hat Danny Ocean (George Clooney) bereits einen genauen Plan. Er will den Tresor des Bellagio in Las Vegas ausrauben. Der Tresor enthält den exakten Wert aller Chips, die in den Casinos MGM Grande, Bellagio und Mirage im Umlauf sind. Für den perfekten Diebstahl braucht man vor allem zwei Dinge: Jede Menge Geld und die perfekte Gruppe aus Kleinkriminellen, Computerhackern und Sprengstoffmeistern. Danny Ocean versammelt elf ebenso skrupellose wie geniale Gauner um sich, die mit ihm das Unmögliche schaffen wollen.

20:15 Uhr, Tele 5, Suspect Zero - Im Auge des Mörders, Fantasykrimi

Der Agent Thomas Mackelway (Aaron Eckhart) kann zunächst keine Muster erkennen: All die Männer, die getötet wurden, müssen etwas miteinander zu tun haben. Da nimmt der Täter per Fax Kontakt auf mit Mackelway. Immer mehr Informationen schickt der Killer, ein Wahnsinniger, ein immer grausameres Bild entsteht. Mackelway gerät in einen Strudel des Bösen.

20:15 Uhr, NITRO, Starsky & Hutch, Krimikomödie

Bay City in den 70er-Jahren. Die beiden Polizisten David Starsky (Ben Stiller) und Ken "Hutch" Hutchinson (Owen Wilson) werden unfreiwillig zu Partnern gemacht und erhalten den Auftrag, den gewieften Drogenhändler Reese Feldman zu stellen. Während Starsky ein pflichtbewusster Polizist ist, der sich an die Regeln hält, lässt "Hutch" auch gerne einmal Fünfe gerade sein - Probleme bei der Zusammenarbeit sind da geradezu vorprogrammiert.