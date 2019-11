20:15 Uhr, Das Erste, Bonusfamilie, Familienserie

Ein Zehnjähriger ist eine Herausforderung. Lisa (Inez Björg David) und Patrick (Lucas Prisor) haben zwei, die auch noch am selben Tag Geburtstag haben. Aber mit ganz grundverschiedenen Wünschen und Traditionen. Und wer verbringt jetzt welchen Geburtstag wo mit wem - und auf wen muss er dabei verzichten? Lisa beschließt, eine neue Tradition für die ganze Familie zu schaffen: Es wird eine gemeinsame Geburtstagsparty für Eddie und William geben. Mit allem Drum und Dran und allen Mitgliedern der neuen, großen Bonusfamilie.

20:15 Uhr, VOX, Rampensau, Crime-Drama-Serie

Schauspielerin Shiri (Jasna Fritzi Bauer) ist 30 Jahre alt, geht optisch aber als Teenie durch. Sie wird ständig unterschätzt, bekommt keine Rollen und nichts klappt: Shiri vergeigt das Vorspielen am Theater, verliert ihren Mini-Job und ihr Freund Jonas (Benjamin Lillie) verlässt sie. Frustriert besäuft sich Shiri auf dem Fest des Polizeipräsidenten und macht alles schlimmer. Dann wird Jonas mit Drogen erwischt. Um die Dinge zu richten, lässt Shiri sich auf ein Abenteuer ein...

20:15 Uhr, RTL, The Kelly Family - 25 Jahre Over the Hump, Musikshow

Die Kelly Family feiert ihr Jubiläum: Vor genau 25 Jahren, im Jahr 1994, schaffte die Kelly Family ihren Durchbruch mit dem berühmten Album "Over the Hump". Passend zum 25-jährigen Geburtstag des Kelly-Meilensteins lässt RTL die erfolgreichste Musikerfamilie der Welt mit einer großen Jubiläumsshow hochleben. Gemeinsam mit Moderator Oliver Geissen blickt die Band auf die letzten 25 Jahre zurück.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Wer von den Hobbyköchen kann das Thema "Kunst" am besten auf den Löffel zaubern? In der ersten Runde dreht sich alles um die kulinarische Umsetzung verschiedener geometrischer Formen, bevor im Solokochen Blüten zum Einsatz kommen, die mehr als nur als Deko auf dem Teller präsentiert werden sollen: Blinq Blossom, Holunder-Blüten sowie Borretsch-Blüten stehen auf der Speisekarte. Wer hier besteht, darf sich in der Entscheidungsrunde an unterschiedliche Farb-Kombinationen wagen ...

20:15 Uhr, kabel eins, Der Anschlag, Thriller

In Russland steht ein Führungswechsel an: Der neue Machthaber, Präsident Nemerov (Ciaran Hinds), gilt als Hardliner. Wenig später kommt es in den USA zur Katastrophe: Am Tag des Super Bowls in Baltimore wird die Stadt durch die Explosion einer Atombombe vernichtet. Während die USA einen atomaren Schlag gegen Russland vorbereiten, versuchen Jack Ryan (Ben Affleck) und CIA-Chef Cabot (Morgan Freeman) die wahren Hintergründe herauszufinden.