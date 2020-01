20:15 Uhr, Das Erste, Fremder Feind, Drama

Arnold (Ulrich Matthes) und seine Frau Karen (Barbara Auer) sind schockiert, als ihr gemeinsamer Sohn Chris (Samuel Schneider) ihnen mitteilt, dass er sich für einen Auslandseinsatz verpflichtet hat. Der Dienst des Sohnes im Kriegsgebiet ist der Beginn einer zermürbenden Zeit für Arnold und Karen. Und in der Tat ereilt die Eltern eines Tages die ebenso gefürchtete Nachricht, dass ihr Sohn gefallen ist. Karen zerbricht an dem Tod von Chris. Arnold will alles hinter sich lassen und zieht sich auf eine einsame Berghütte zurück. Doch kaum in den Bergen angekommen, wird er mit einem unbekannten Feind konfrontiert.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Für sechs Frauen geht es auf einen Yachtausflug: Schwimmen und schnorcheln im Meer und eine Party an Deck versprechen einen paradiesischen Tag. Doch ob er das auch wird? Anschließend entführt der Bachelor sieben Ladys in seine Welt: Bei Boxübungen und Gesprächen am Strand lernen sich alle besser kennen. Für zwei Frauen wird es beim Besuch im Cirque Du Soleil artistisch - sie können sich selbst am Ring ausprobieren. Wer muss in der Nacht der Rosen gehen?

20:15 Uhr, arte, Das kalte Herz, Fantasy

In den Tiefen des Schwarzwaldes lebt der Köhler Peter (Frederick Lau). Er ist unsterblich in die schöne Lisbeth (Henriette Confurius), die Tochter des Glasmachers Löbl, verliebt. Doch als armer Köhler kann Peter ihr nicht viel bieten. Trotzdem hört er nicht auf, von einem Leben mit Lisbeth an seiner Seite zu träumen. In seinem Kummer trifft er auf ein Glasmännchen (Milan Peschel), das ihm drei Wünsche gewährt. So kommt Peter zu Taschen voller Gulden, Tanzkünsten und der schönsten Glashütte im Schwarzwald. Törichte Wünsche, wie das Glasmännchen findet! Und es soll Recht behalten, denn Peters Reichtum ist nicht von langer Dauer.

20:15 Uhr, Tele 5, 99 Homes - Stadt ohne Gewissen, Sozialdrama

Während der Finanzkrise verliert der rechtschaffene, junge Bauarbeiter Dennis Nash (Andrew Garfield) in Florida sein Haus: Immobilienmakler Rick Carver (Michael Shannon) führt die Zwangsräumung durch. Dennis, sein Sohn Connor (Noah Lomax) und Oma Lynn (Laura Dern) sitzen auf der Straße. Ausgerechnet Carver bietet Dennis einen neuen Job an. Jetzt arbeitet auch er auf der Seite der Skrupellosen.

22:50 Uhr, kabel eins, Die Wutprobe, Komödie

Aufgrund eines Missverständnisses wird der wohlerzogene, aber nur wenig entschlussfreudige David Buznik (Adam Sandler) beschuldigt, in einem Flugzeug gegenüber der Stewardess ausgerastet zu sein. Ein Gerichtsbeschluss verurteilt ihn schließlich dazu, bei dem durchgeknallten Therapeuten Dr. Buddy Rydell (Jack Nicholson) ein Anti-Aggressionstraining zu absolvieren. Der Seelenklempner schafft es innerhalb kürzester Zeit, Daves Leben in einen Trümmerhaufen zu verwandeln.