20:15 Uhr, Das Erste, Weil du mir gehörst, Drama

Ein gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia (Julia Koschitz) und Tom (Felix Klare) erneut vor Gericht. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter soll auf Julias Antrag hin neu entschieden werden. Bei der Befragung gerät die achtjährige Anni (Lisa Marie Trense) in Panik - sie möchte lieber tot sein, als mit ihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieser vehementen Ablehnung geführt?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Acht prominente Hobbybäcker stellen sich der großen Herausforderung am Ofen und zeigen, was sie in Sachen Backen draufhaben! Rebecca Mir, Massimo Sinato, Kevin Kuske, Raphael Vogt, Angelina Heger, Ross Antony, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink stellen sich den strengen Bewertungen der Jury. Wer kann glänzen und für wen ist die Backreise schnell wieder vorbei? Als Gewinn winken der goldene Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Heute stehen jede Menge Einzeldates auf dem Programm des heiß begehrten Junggesellen. Mit einer Frau wagt der Bachelor den Sprung aus einem Flugzeug, mit einer weiteren genießt er ein Essen in der Stadt. Déjà-vu-Feeling für Sebastian beim nächsten Date: Dazu lädt er drei Frauen nacheinander zum Einzeltreffen am Steg, bevor eine von ihnen die Reise vorzeitig beenden muss. In der sechsten Nacht der Rosen müssen sich weitere Ladys aus Mexiko verabschieden.

20:15 Uhr, Tele 5, Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe, Fantasyromanze

Ethan (Alden Ehrenreich) träumt jede Nacht von demselben Mädchen. Als er in der Highschool der jungen Lena (Alice Englert) begegnet, erkennt er in ihr das Mädchen seiner Träume und verliebt sich augenblicklich in sie. Lena umgibt jedoch ein dunkles Geheimnis: Sie ist die jüngste Tochter eines mächtigen Hexenclans, bei denen sich am 16. Geburtstag entscheidet, ob sie sich dem Guten oder dem Bösen verschreiben. Gegen den Willen ihrer Familie verliebt sich auch Lena in den Sterblichen Ethan.

20:15 Uhr, kabel eins, Jäger des verlorenen Schatzes, Abenteuerfilm

Der Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) erhält den Auftrag, in Ägypten die verschollene Bundeslade des Alten Testaments zu suchen, ehe die Nazis sie in ihren Besitz bringen können. Gemeinsam mit seiner Freundin Marion findet er die Lade, verliert sie jedoch an die Deutschen und seinen Erzrivalen, den skrupellosen Archäologen Belloq (Paul Freeman) - doch die magische Kraft kehrt sich gegen jene, die sie missbrauchen wollen. Als die Nazis die Lade öffnen, lodert ein Feuer auf.