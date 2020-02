20:15 Uhr, ZDF, Die Rosenheim-Cops: Schussfahrt in den Tod, Krimiserie

Aufregung im Skiparadies Stephanszell: An der Talstation kommt per Sessellift ein Toter an, sodass Polizei-Sekretärin Stockl (Marisa Burger) ihre Ermittler mit "Es gabat a Leich" alarmieren muss. Die Kriminalisten finden heraus, dass es sich bei dem während der Fahrt erschossenen Opfer um den wohlhabenden Orthopäden Dr. Hans Dreyer handelt. Dieser war bis aufs Blut zerstritten mit seinem ehemaligen Praxis-Kompagnon Dr. Gerhard Paulsen (Simon Licht).

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Sieben prominente Hobbybäcker starten mit einer "herzhaften Quiche" in die nächste Runde des Backwettbewerbs. Für die Technische Prüfung wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt einen "Mohnstriezel", bevor in der dritten Runde unsere Hobbybäcker in Kindheitserinnerungen schwelgen und zum Thema "Märchenstunde" eine Torte mit märchenhaftem Design kreieren dürfen. Wer punktet nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich?

20:15 Uhr, Das Erste, Düsseldorf Helau, Prunksitzung

Zum 22. Mal strahlt Das Erste die große Prunksitzung "Düsseldorf Helau" aus dem Congress Center/Stadthalle Düsseldorf aus. Die Sitzung steht wie alle karnevalistischen Aktivitäten der NRW-Landeshauptstadt in der Session 2019/20 unter dem Motto "Unser Rad schlägt um die Welt". Das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. mit seinem Präsidenten Michael Laumen präsentiert natürlich auch in diesem 194. Jahr des Düsseldorfer Karnevals eine hochkarätige und "narrensichere" Besetzung.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Der Bachelor nutzt heute die Zeit am Meer, um mit den verbliebenen fünf Frauen Einzelgespräche zu führen und offene Fragen zu klären, bevor es mit vier von ihnen zurück nach Deutschland geht. Bei den Homedates lernt Sebastian die Familien und Freunde der Frauen kennen. Es folgt die siebte Nacht der Rosen in Deutschland, in der Mr. Right sich von einer weiteren Frau verabschiedet. Mit den verbliebenen drei Frauen wird es auf die Dreamdates gehen.

20:15 Uhr, Tele 5, The Captive: Spurlos verschwunden, Thrillerdrama

Matthew (Ryan Reynolds) hat Cassandra (Alexia Fast) nur kurz im Truck allein gelassen. Als er wieder zurückkommt, ist seine neunjährige Tochter verschwunden. Entführt? Das war vor acht Jahren. Niemand hat Cass je wiedergesehen. Bis heute steht Matthew unter Verdacht. Doch dann findet die Polizei Fotos von Cass im Netz.