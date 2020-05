20:15 Uhr, Sat.1, The Mole - Wem kannst Du trauen?, Show

Zehn Kandidaten kämpfen in atemberaubenden Challenges quer durch Argentinien um bis zu 100.000 Euro. Je besser sie als Team kooperieren, desto größer der Gewinn. Aber einer von ihnen sabotiert die Gruppe im Verborgenen nach Kräften! Die Kandidaten wollen nur eines wissen: Wer spielt falsch? Wer ist der Saboteur? Wer ist - der Mole? Am Ende jeder Folge müssen sie 20 Fragen über den Verräter beantworten. Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" moderieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Nackt unter Wölfen, KZ-Drama

Die Pflege der ansteckenden Patienten fordert ein Opfer: Schwester Therese (Klara Deutschmann) ist an Tuberkulose erkrankt und soll, wie es immer gehandhabt wurde, die Charité verlassen, um im Mutterhaus in Kaiserswerth zu sterben. Doch Ida (Alicia von Rittberg) kämpft mit Virchows (Ernst Stötzner) Hilfe erfolgreich dafür, dass Therese an der Charité bleiben kann. Inzwischen erprobt Robert Koch (Justus von Dohnányi) sein neuartiges Tuberkulose-Heilmittel an sich selbst und an seiner Geliebten Hedwig. Die Wirkung des Tuberkulins ist heftig, daher wird Ida als verschwiegene Pflegerin eingeweiht, um den fiebernden Koch zu pflegen.

20:15 Uhr, RTL, Are You the One?, Show

Jeweils zehn Single-Frauen und -Männer treffen im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match - ausgewählt von Experten! Wer zu wem gehört, müssen die Teilnehmer aber selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro!

20:15 Uhr, Tele 5, Exit - Lauf um dein Leben, Thriller

Thomas Skepphult (Mads Mikkelsen) verfügt über Cleverness und ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit - entsprechend gut verläuft seine Karriere in der Hochfinanz. Gemeinsam mit seinem Mentor Wilhelm Rahmberg (Börje Ahlstedt) hat er ein kleines Finanzimperium aufgebaut. Kurz vor dem größten Deal seiner Laufbahn eröffnet ihm Rahmberg, dass er sich in den Ruhestand zurückziehen will. Thomas soll die Firma künftig alleine führen. In derselben Nacht wird Rahmberg von einem Unbekannten ermordet. Der Verdacht fällt auf Thomas, da er nicht nur ein Vorkaufsrecht für die Firmenanteile seines Partners hat, sondern auch, weil die Tatwaffe aus seinem Besitz stammt.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Soldat James Ryan, Kriegsdrama

Zweiter Weltkrieg, 1944: Die Alliierten bereiten ihre Landung an der Küste der Normandie vor. Dabei soll sich Captain John Miller (Tom Hanks) mit seiner Einheit hinter die feindlichen Linien durchschlagen, um dort den Soldaten James Ryan (Matt Damon) - letzter Überlebender von vier Brüdern - herauszuholen. Zwar gelingt es dem Sonderkommando, tief ins Feindesland vorzustoßen, doch Millers Männer stellen ihren Befehl immer mehr in Frage.