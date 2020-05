20:15 Uhr, Das Erste, Das freiwillige Jahr, Drama

Der alleinerziehende Arzt Urs (Sebastian Rudolph) ist ein engagierter Mensch: Er kümmert sich um seinen alkoholkranken Bruder Falk (Stefan Stern) und hilft im nahegelegen Flüchtlingsheim. Seine 19-jährige Tochter Jette (Maj-Britt Klenke) drängt er zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Südamerika. So will er mit allen Mitteln verhindern, dass Jette wie er in der Provinz hängen bleibt. Sie soll ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Doch Jette ist zerrissen zwischen ihrer Jugendliebe Mario (Thomas Schubert) und dem Wunsch, den Erwartungen ihres Vaters gerecht zu werden.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Mordwasser, Krimi

Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) hat schlechte Laune - zumindest so lange, bis ein Mord in Bad Gastein gemeldet wird. Diesmal will er die Ermittlungen höchstpersönlich leiten. Und - uneigennützig, wie es seine Art ist - im weltbekannten Kurort ganz nebenbei ein paar Anwendungen gegen sein Rheuma ausprobieren. Major Palfinger (Florian Teichtmeister) und Kollegin Russmeyer (Fanny Krausz) haben zunächst ganz andere Sorgen. Nichts ist so, wie es scheint.

20:15 Uhr, Sat.1, The Mole - Wem kannst Du trauen?, Show

Willkommen in Buenos Aires! Im Großstadtdschungel warten neue Herausforderungen auf die Kandidaten von "The Mole". Für eine Stadtrundfahrt mit The BossHoss müssen sie knifflige Aufgaben bewältigen - und zwar unter Zeitdruck bevor die Bahn kommt! Danach haben sie einen Freizeitpark für sich alleine. Doch der Traum wird schnell zum Albtraum, denn die Kandidaten müssen so lange Achterbahn fahren, bis sie erfolgreich einige Rätsel lösen. Wer wird durchhalten? Und wer spielt falsch?

20:15 Uhr, Tele5, The Machine - They Rise, We Fall, Sci-Fi-Thriller

Es herrscht Kalter Krieg zwischen London und Peking. Der Wissenschaftler Vincent (Toby Stephens) forscht für das Militär auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Mit Kollegin Ava (Caity Lotz) entwickelt er lernfähige Cyborgs und humanoide Roboter. Als Ava ermordet wird, überträgt Vincent ihre zuvor gescannte Persönlichkeit auf einen Roboter.

20:15 Uhr, kabel eins, Die purpurnen Flüsse, Thriller

In den Bergen hoch über Grenoble hat die Forscherin Ferreira eine Leiche entdeckt. Inspektor Niémans (Jean Reno) kommt bald einem Serienmörder auf die Spur, der im Universitätsstädtchen Guernon sein Unwesen treibt. Zur gleichen Zeit bearbeitet Kommissar Kerkerian (Vincent Cassel) im 300 Kilometer entfernten Sarzac eine geheimnisvolle Grabschändung. Das Grab eines Mädchens wurde gewaltsam geöffnet. Beide Polizisten ahnen noch nicht, wie eng ihre Fälle miteinander verwoben sind.