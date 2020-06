20:15 Uhr, Das Erste, Herzjagen, Drama

Caroline Binder (Martina Gedeck) hat ein schönes Zuhause, eine funktionierende Ehe und ein chronisch krankes Herz. Herzspezialist Paul Hoffmann (Anton Noori) verspricht seiner Patientin Heilung durch eine neue OP-Methode - und er hält sein Versprechen. Caroline kann gesund werden und ein normales Leben führen; dann wären alle glücklich - außer Caroline selbst. Der Abschied von ihrem bisherigen Leben im Schongang ohne Aufregung oder Verantwortung will ihr nicht gelingen. Schlimmer noch: Sie will weder ihr gesundes Herz, noch will sie ihr neues Leben.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und das Verhängnis der Liebe

Nadine Ullrich wird in einem Park erschlagen aufgefunden. Die junge Frau war Assistentin des renommierten Kölner Psychotherapeuten Jörg Korfmann (Peter Jordan). Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) ermitteln. Sie finden heraus, dass das Opfer Schwierigkeiten mit seinem Chef gehabt haben soll. Als Brand und Simmel bei Korfmann erscheinen, behandelt er gerade den Patienten Detlef Stelzer. Als Stelzer hört, dass Nadine Ullrich ermordet wurde, flieht er. Stelzer, der als Gewalttäter verurteilt worden ist, gilt als äußerst gefährlich.

20:15 Uhr, Sat.1, The Mole - Wem kannst Du trauen?, Show

Heute geht es um den Einzug ins Finale bei "The Mole". In verschiedenen Challenges an Land und im Wasser muss das Team zusammenspielen, um die Gewinnsumme zu erhöhen. Kann der Mole die Gruppe noch manipulieren oder wird den drei verbliebenen Jägern die Sabotage auffallen? Nach sieben Wochen ohne Privatsphäre wünschen sich die Kandidaten einen freien Tag im Luxushotel, doch was erwartet sie? Die totale Beobachtung! Wer wird hier einen Fehler machen? Und wer schafft es ins Finale?

20:15 Uhr, Tele 5, The Child in Time, Drama

Stephen (Benedict Cumberbatch) ist beliebter Kinderbuchautor, glücklicher Ehemann, Vater. Eines Tages jedoch, bei einem alltäglichen Supermarktbesuch, verschwindet Töchterchen Kate (Beatrice White) spurlos. Die unaufhörliche Suche nach ihr, die alles zersetzende Trauer bestimmen von nun an das Leben. Die Ehe zerbricht, Stephen wird zum Trinker. Dann zeigt sich ein Licht am Horizont.

20:15 Uhr, kabel eins, 12 Monkeys, Endzeitthriller

2035: Der Gangster James Cole (Bruce Willis) wird per Zeitreise zurück in das Jahr 1996 befördert, um ein Virus zu finden, das fast die gesamte Menschheit vernichtet hat. Niemand glaubt ihm und so wird er in eine Nervenklinik eingewiesen. Langsam gelingt es Cole, seine Ärztin Kathryn (Madeleine Stowe) von seinem Auftrag zu überzeugen. Unter Hochdruck versuchen die beiden nun, die drohende Epidemie aufzuhalten.