20:15 Uhr, Das Erste, Eine Braut kommt selten allein, Komödie

Eines Tages sitzt sie vor seiner Tür. In ihrem roten Hochzeitskleid und abgelatschten Turnschuhen. Sie spricht nicht seine Sprache, sie ist ihm eigentlich zu jung, sie entstammt einer vollkommen anderen Welt, sie liebt auch anders als er - und doch werden die beiden ein Paar. Johnny (Paul Würdig), gescheiterter DJ und Clubbesitzer aus Hellersdorf, und Sophia (Michelle Barthel), die Romni. Ob sie wirklich von ihrer Hochzeit abgehauen ist, tatsächlich direkt aus Belgrad kommt, ihn wahrhaftig so liebt, wie sie behauptet?

20:15 Uhr, Tele 5, Die Tür, Mysterythriller

David (Mads Mikkelsen), erfolgreicher Maler, verliert seine Tochter auf tragische Weise. Während er Sex mit der Nachbarin hat, ertrinkt die kleine Leonie (Valeria Eisenbart) im Pool. Die Jahre danach sind ein Desaster. In einer Winternacht bekommt David eine zweite Chance: Durch eine Tür gelangt er in die Vergangenheit.

20:15 Uhr, 3Sat, Süßer September, Liebeskomödie

Männer haben einen schweren Stand bei Rebecca (Caroline Peters), Paare sowieso. In einer Bar trifft sie auf Bruno (Misel Maticevic), der auch schon lange mit der Liebe abgeschlossen zu haben scheint. Rebecca und Bruno werden Freunde. Im sicheren Glauben, jeweils nicht der Typ des anderen zu sein, philosophieren sie über die Liebe und die unzumutbaren Opfer, die eine Paarbeziehung fordert. Nur, können Männer und Frauen wirklich einfach Freunde sein? Bevor sie die Frage klären können, tritt Brunos Ex wieder in sein Leben und Rebecca kommt mit ihrem "besten Freund" Johann (Thomas Limpinsel) zusammen.

20:15 Uhr, NITRO, Scary Movie 3, Horrorkomödie

TV-Reporterin Cindy Campbell (Anna Faris) ist verzweifelt auf der Suche nach einer guten Story für ihre Nachrichtensendung. Plötzlich wird sie mit einem Video konfrontiert, das seinen Betrachtern nach sieben Tagen den Tod bringt. Außerdem erfährt sie von Kornkreisen, die auf eine drohende Alien-Invasion hinweisen. Mithilfe der Wahrsagerin Shaniqua spürt Cindy den seltsamen "Turmwächter" auf, der ihr erzählt, dass das tödliche Video von seiner bösartigen Adoptivtochter Tabitha stammt. Derweil landen Außerirdische auf der Erde und suchen die Farm von George (Simon Rex) und seinem Bruder Tom (Charlie Sheen) heim. Mit Hilfe eines zurückgezogen lebenden Priesters und seines rappenden Bruders kann das Schlimmste verhindert werden.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Goonies, Abenteuerfilm

Die Goonies sind eine Gang von Kindern und Jugendlichen, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Sie leben in einer kleinen Siedlung an der Pazifikküste im Nordwesten der USA. Ihre Eltern sind jedoch alle pleite, und beschließen deshalb, ihre Häuser an einen Investor zu verkaufen. Als die Goonies erfahren, dass die Investoren planen, ihren Heimatort dem Erdboden gleich zu machen, damit dort ein Golfplatz entstehen kann, sind sie entsetzt. Doch da findet einer von ihnen eine alte Schatzkarte, die den Weg zu einem sagenhaften Piratenschatz weist.