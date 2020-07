20:15 Uhr, Das Erste, Stadtkomödie: Die Notlüge, Komödie

Eigentlich geht es allen gut. Hubert (Josef Hader) und Helga (Brigitte Hobmeier) sind zwar nicht mehr verheiratet, aber Helga lebt ja nun mit Wolfi (Andreas Kiendl), Hubert hat Patricia (Pia Hierzegger) und die gemeinsamen Kinder sind im Patchwork tadellos aufgehoben. Nur Huberts Mutter Marianne (Christine Ostermayer) weiß von nichts. Aber diesmal, beim Geburtstag der herzkranken alten Dame, wird Hubert ihr die Wahrheit sagen. Vor der ganzen Familie. Ein für alle Mal. Und dann, im richtigen Moment, ergreift er das Wort und... lügt.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

Im Mittelpunkt der diesmaligen Ausgabe stehen die "Rätsel der Welt". Zwei Rateteams, Désirée Nosbusch gemeinsam mit Michael Mittermeier und Andrea Kiewel mit Eckart von Hirschhausen, spielen in informativen und spannenden Wissens- und Spielduellen um 20.000 Euro für einen guten Zweck. Es werden atemberaubende Orte und geheimnisvolle Phänomene auf der ganzen Erde gezeigt und ihre gelösten und noch ungelösten Rätsel beleuchtet.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mundtot

Ekki (Oliver Korittke) und seine Kollegen vom Finanzamt werden diesmal selbst überprüft. Es finden sich Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf und eine Kollegin begeht angeblich Selbstmord. Ekki glaubt das nicht und verdächtigt den Finanzamtsleiter Koch (Udo Schenk). Dieser sorgte dafür, dass übereifrige Kollegen mundtot gemacht wurden. Auch Wilsberg (Leonard Lansink) vermutet, dass im Finanzamt etwas faul ist. Er kann nämlich durch einen geplatzten Deal mit der Stadt seinen Kredit nicht mehr ablösen, sein Antiquariat soll gepfändet werden.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Anschlag, Thriller

In Russland steht ein Führungswechsel an: Der neue Machthaber, Präsident Nemerov (Ciarán Hinds), gilt als Hardliner. Wenig später kommt es in den USA zur Katastrophe: Am Tag des Super Bowls in Baltimore wird die Stadt durch die Explosion einer Atombombe vernichtet. Während die USA einen atomaren Schlag gegen Russland vorbereiten, versuchen Jack Ryan (Ben Affleck) und CIA-Chef Cabot (Morgan Freeman) die wahren Hintergründe herauszufinden.

20:15 Uhr, Tele 5, Nicht schuldig, Psychothriller

Als Annie Laird (Demi Moore) als Geschworene im Prozess gegen den Mafioso Louie Boffano (Tony Lo Bianco) eingesetzt wird, ist ihr das zuerst eine willkommene Abwechslung. Dann aber nimmt ein Auftrags-Killer, genannt der "Lehrer" (Alec Baldwin), Annie in die Zange. Er ist Boffanos Gesandter und soll erreichen, dass sie auf "nicht schuldig" plädiert. Das Leben von Annies Sohn Oliver steht auf dem Spiel.