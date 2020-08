"Mein Altweibersommer": Ebba Bornkamp (Iris Berben) steigt als Große Bärin in die Manege.

TV-Tipps am Mittwoch

TV-Tipps TV-Tipps am Mittwoch

In "Mein Altweibersommer" (Das Erste) haut Iris Berben als Geschäftsfrau mit einem Wanderzirkus ab. Jennifer Lawrence kämpft in "Die Tribute von Panem" (kabel eins) ums Überleben. Das Chaoten-Duo in "Dumm und Dümmehr" (NITRO) sucht unterdessen nach einem Organspender.

20:15 Uhr, Das Erste, Mein Altweibersommer, Drama

Ebba Bornkamp (Iris Berben), eine Frau in den Lebensjahren, die man wohlwollend die besten nennt, erlebt einen verstörend realistischen Traum, genauer gesagt, einen Albtraum: Sie bringt ein Bärenjunges zur Welt! Wenige Tage später reist sie mit ihrem Mann Markus (Rainer Bock) zu Freunden (Leslie Malton, Martin Brambach) an die Ostsee. Als Ebba bei einem Spaziergang am Strand zufällig auf einen kleinen Wanderzirkus trifft, holt der Traum die erfolgreiche Geschäftsfrau ein - anders, aber nicht minder ungewöhnlich.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

20:15 Uhr, RTLzwei, Kampf der Realitystars, Show

Der "Love Island"-Charmeur Marcellino Kremers sowie die "Köln 50667"-Powerfrau Aurelie Tshamala ziehen in die luxuriöse Sala ein. Gleich am ersten Abend erwartet sie die volle Packung an Emotionsausbrüchen. Es wird gelacht, geweint und rumgebrüllt. Da hilft nur eins: Bindungen aufbauen. Wer dazu die Chance erhält, entscheidet sich beim Spiel "Reality Race". Fest steht aber auch, dass die Kandidaten mit immer härteren Bandagen kämpfen und auch vor taktischen Intrigen nicht zurückschrecken, um ihre Chancen auf den Sieg und die Prämie von 50.000 Euro zu erhöhen.

20:15 Uhr, Tele 5, The Body - Das geheimnisvolle Grab, Thriller

Pater Matt (Antonio Banderas) wird vom Vatikan nach Jerusalem beordert. Hinter einem Laden wurde ein Grab mit einem Leichnam entdeckt. Die Forscherin Sharon vermutet, dass es sich dabei um den Körper von Jesus Christus handelt. Damit wäre Jesus ein Sterblicher gewesen. Eine Erkenntnis, die die katholische Kirche um jeden Preis vertuschen will.

20:15 Uhr, NITRO, Dumm und Dümmehr, Komödie

Harry (Jeff Daniels) hat ein gewaltiges Problem: Er braucht zum Überleben dringend eine neue Niere. Gemeinsam mit seinem besten Kumpel Lloyd (Jim Carrey), der die vergangenen 20 Jahre in einer Nervenheilanstalt verbracht hat, macht er sich auf die Suche nach einem geeigneten Spender. Zufällig erfährt das einfältige Duo, dass Harry Vater einer Tochter ist, die von seiner ehemaligen Flamme Fraida (Kathleen Turner) vor 20 Jahren zur Adoption freigegeben wurde. Auf der Suche nach der verschwundenen Tochter werden die beiden Naivlinge in ein haarsträubendes Abenteuer verwickelt...