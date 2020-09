"Oktoberfest 1900: Aufbruch in ein neues Jahrhundert": Colina Kandl (Brigitte Hobmeier) hält eine Rede beim Biermadl-Streik gegen die Bierpreiserhöhung auf dem Oktoberfest.

TV-Tipps am Mittwoch

In "Oktoberfest 1900" (Das Erste) wird Colinas Biermadl-Streik ein voller Erfolg. Johannes B. Kerner sucht im ZDF den "Quiz-Champion". Tom Cruise findet bei den "Last Samurai" (kabel eins) seine wahre Bestimmung.

20:15 Uhr, Das Erste, Oktoberfest 1900: Aufbruch in ein neues Jahrhundert, Historienserie

Beflügelt von einer spirituellen Begegnung mit seiner verstorbenen Frau und deren Ermahnungen, lässt Prank (Misel Maticevic) den Hoflingers über Stadtrat Urban einen neuen Wiesn-Platz zukommen. Colinas (Brigitte Hobmeier) Biermadl-Streik wird indessen zum vollen Erfolg. Doch zu Hause drangsaliert sie ihr Mann Rupp (Michael A. Grimm) täglich. Sie beschließt, zusammen mit ihrem Sohn Maxi zu Clara (Mercedes Müller) zu fliehen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das Promi-Special, Rateshow

"Der Quiz-Champion" meldet sich mit einer Doppel-Ausgabe und einem Highlight zurück. Zum zweiten Mal treten Prominente an, um Quiz-Champion zu werden. Unter anderem trauen sich Oliver Pocher, Wolfgang Bosbach, Joachim Llambi, Sonja Zietlow und Marcel Reif und spielen in Deutschlands härtestem Quiz gegen die fünf Experten. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für den guten Zweck?

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Heute geht es in die Küche von Gastjurorin Cornelia Poletto, die im Teamkochen der Kombinierkunst der Kandidaten auf den Zahn fühlt. Welche Köstlichkeiten werden aus den mediterranen Geschmackspaaren Pulpo & Salsiccia, Tomate & Mozzarella, Schwein & Gorgonzola sowie Sardine & Aubergine kreiert? Im Solokochen dürfen dann Fregola sarda, Shiitake Pilz und Scholle zum Einsatz kommen, bevor in der Entscheidungsrunde gefüllte Pasta auf den Teller gezaubert werden soll.

20:15 Uhr, kabel eins, Last Samurai, Heldenepos

In Japan trainiert der abgewrackte Bürgerkriegsveteran Captain Nathan Algren (Tom Cruise) die Truppen des Kaisers im Umgang mit modernen Waffen, um sie für den Kampf gegen die letzten Samurai des Landes zu wappnen. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangen genommen und langsam Teil des Dorfes, in dem er gefangen gehalten wird. Völlig fasziniert von ihren Traditionen und ihrem strengen Ehrenkodex, wächst bald der Wunsch in ihm heran, selbst ein echter Samurai zu werden.

20:15 Uhr, Tele 5, Sliver, Erotikthriller

Carly (Sharon Stone) ist Lektorin und frisch geschieden. Im schicken High-Tech-Appartementhaus in Manhattan soll ihr neues Leben beginnen. Das fängt gleich aufregend an: mit ihrem Nachbarn, dem Spiel-Designer Zeke (William Baldwin), erlebt sie heiße Sex-Abenteuer. Da beginnt der Autor Jack (Tom Berenger) von nebenan Carly zu stalken. Andere Nachbarn erzählen ihr vom Tod ihrer Vormieterin.