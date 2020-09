Das Erste zeigt das Biopic "Gundermann" über den Lausitzer Baggerfahrer und Musiker Gerhard Gundermann. Bei "The Taste" (Sat.1) sind heute Fischgerichte gefragt. In "Eva" (arte) verfällt ein Schriftsteller einer mysteriösen Unbekannten.

20:35 Uhr, Das Erste, Gundermann, Drama

"Gundermann" erzählt von einem Baggerfahrer (Alexander Scheer), der Lieder schreibt, der ein Poet ist, ein Idealist. Er träumt und hofft und liebt und kämpft, ein Spitzel, der bespitzelt wird, ein Weltverbesserer, der es nicht besser weiß - ein Zerrissener. Ein Liebes- und Musikfilm, ein Drama über Schuld und Verstrickung, eine Geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen. "Gundermann" blickt noch einmal neu auf ein verschwundenes Land. Es ist nicht zu spät dafür. Es ist an der Zeit.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

"Fish and Friends" ist das heutige Thema im Teamkochen: Welche Kreationen werden aus Süß- und Salzwasserfischen sowie Schalen- und Krustentieren präsentiert? In der zweiten Runde geht es an die Lieblingsgewürze von 2-Sterne-Koch Christoph Kunz. Zur Auswahl stehen Safran, langer Pfeffer und Kardamom. Im Entscheidungskochen dürfen die Hobbyköche ihr ganzes Können unter Beweis stellen und aus Wintertrüffel, Seeteufelleber und Kaviar echte Delikatessen-Kompositionen zaubern.

00:45 Uhr, arte, Eva, Psychothriller

Bertrand (Gaspard Ulliel) veröffentlicht das letzte Manuskript eines verstorbenen Schriftstellers unter seinem eigenen Namen. Das Stück schlägt ein wie eine Bombe - Bertrand wird von den Kritikern gefeiert. Alle erwarten ein neues Werk von ihm, doch der junge Autor bringt nichts zu Papier. Dann begegnet er der unnahbaren Prostituierten Eva (Isabelle Huppert) und beginnt eine Obsession für sie zu entwickeln ...

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Royal Flush

Bei Alex' (Ina Paule Klink) erstem Fall geht es gleich um Mord. Die Ehefrau von Thomas Winter (Tobias Oertel) ist erdrosselt worden. Thomas gilt als Tatverdächtiger, beteuert aber seine Unschuld. Da hilft Alex ihm zu fliehen. Privatdetektiv Wilsberg (Leonrad Lansink) ist entsetzt über ihr Verhalten. Damit sie ihre Lizenz nicht verliert, beginnt er mit den Nachforschungen. Wurde Thomas wirklich von einer ominösen dritten Person niedergestreckt?

20:15 Uhr, NITRO, Apollo 13, Drama

Houston, USA 1970: US-Astronaut Jim Lovell (Tom Hanks) und seine Besatzung gehen an Bord der Rakete, die als mittlerweile drittes Raumschiff den Mond erreichen soll. Am 10. April hebt Apollo 13 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Am dritten Tag geschieht die Katastrophe: Ein Sauerstofftank explodiert, die Strom- und Luftversorgung der Raumkapsel bricht zusammen, die Kohlendioxid-Gase werden nicht mehr abgesaugt und vergiften die Männer an Bord. Fieberhaft arbeitet das Bodenteam der NASA in Houston unter Leitung von Gene Kranz (Ed Harris) daran, die Männer zurück auf die Erde zu holen.