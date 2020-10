Eine mysteriöse Silbermine beschäftigt den Physiker Leonard in "Böse Wetter" (Das Erste). Kommissar Anders (ZDF) erlebt hautnah den Brandanschlag bei einem Lichterfest. Bei "The Taste" (Sat.1) steht heute thailändische Küche auf dem Speiseplan.

20:15 Uhr, Das Erste, Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit, Drama

Der gefragte Geophysiker Dr. Leonard Gehra (Matthias Koeberlin) kehrt in seinen Geburtsort Buchenrode im Harz zurück. Er soll dabei helfen, die unrentable Mine von Friedrich Türnitz (Götz George) an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze zu retten. Der poltrige Türnitz hält wenig von der Idee, mit Leonards High-Tech-Roboter in stillgelegten Schächten nach Silber zu suchen. Vor allem möchte er nicht, dass jemand in einen seit Jahrzehnten gesperrten Stollen unter dem Hohberg eindringt. Dort kam zu DDR-Zeiten Leonards Vater ums Leben. Als Leonard merkt, dass an der damaligen Geschichte etwas nicht stimmt, will er unbedingt die Wahrheit herausfinden.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Lichterfest

Beim traditionellen schwedischen Lucia-Fest am dunkelsten Tag des Jahres kurz vor Weihnachten kommt es zur Katastrophe. Der Umhang der diesjährigen Luzia-Darstellerin, Malin, geht plötzlich in der Kirche in Flammen auf. Robert Anders (Walter Sittler), der mit seiner Familie an der Zeremonie teilnimmt, kann durch eine geistesgegenwärtige Reaktion das Leben des Mädchens retten. Schnell hat er den Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um versuchte Tötung handeln könnte.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Heute geht es für die Kandidaten in die thailändische Küche. Unter dem Motto "Asia-Imbiss 2.0" gilt es in der ersten Runde, Curry, Frittiertes, Salat und Suppe geschmackvoll auf den Teller zu bringen, ehe im Solokochen unter dem wachsamen Auge von Sterneköchin und Gastjurorin Dalad Kambhu Kohlrabi, Kartoffeln und Karotten thailändisch interpretiert werden sollen. Wer hier überzeugt, darf sich beim finalen Entscheidungskochen auf ein Texas-BBQ freuen.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Goldene Kompass, Fantasyabenteuer

Lyra (Dakota Blue Richards) wird von klein auf mit experimenteller Theologie konfrontiert. Als sie eines Tages einen Vortrag ihres Onkels Lord Asriel (Daniel Craig) belauscht, wird sie unwissentlich zur Heldin eines sagenumwobenen Mysteriums: Bei dem Vortrag geht es um ein kleines Teilchen namens Dust, das angeblich verschiedene Welten verbinden kann. Lyra ist plötzlich Teil einer Welt voller sagenhafter Kreaturen im Norden des Polarkreises, in der ein goldener Kompass eine zentrale Rolle innezuhaben scheint.

20:15 Uhr, Tele 5, Apartment 212, Horror

Jennifer (Penelope Mitchell) will neu anfangen: Nach einer traumatischen Beziehung gibt sie in ihrem Heimatstädtchen alles auf und zieht in ein Apartment in die anonyme Großstadt. Aber die junge Frau findet keine Ruhe. Nach zahllosen durchweinten Nächten begeht ihre Nachbarin einen unerklärlichen Selbstmord. Danach wird ihr Zuhause auch für Jennifer zum Horrorkabinett.