In "Ein Dorf wehrt sich" (ZDF) leistet eine Gemeinde Widerstand gegen das Nazi-Regime. Im Ersten moderiert Frank Plasberg "2020 - Das Quiz". Unterdessen gibt Hugh Jackman in "The Greatest Showman" (Sat.1) den Zirkuspionier P.T. Barnum.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Dorf wehrt sich, Kriegsdrama

Altaussee, April 1945. Die Freunde aus Kindertagen Sepp Rottenbacher (Fritz Karl), Bergarbeiter in der Salzmine, und Franz Mitterjäger (Harald Windisch), Schuhmacher des Ortes, hoffen auf ein baldiges Kriegsende. Während Franz, der unter Beobachtung der Gestapo steht, mit seiner Frau Elsa (Brigitte Hobmeier) jungen Dorfbewohnern hilft, zu desertieren und im Gebirge zu überleben, hält sich Sepp aus allem heraus. Er muss mit den anderen Bergleuten die von den Nazis in ganz Europa geraubten weltberühmten Kunstwerke in das Salzbergwerk in Altaussee schaffen.

20:15 Uhr, Das Erste, 2020 - Das Quiz, Show

Bereits zum 13. Mal präsentiert Frank Plasberg den Ratespaß für Jung und Alt. Am Ende dieses besonderen Jahres zeigt er die großen Momente und Emotionen, die die Deutschen bewegen, die außergewöhnlichen Menschen, über die Deutschland spricht, und die verrückten Kuriositäten, über die man staunt und die auch in diesem Rückblick nicht fehlen dürfen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Greatest Showman, Musical

Als der Familienvater P.T. Barnum (Hugh Jackman) plötzlich arbeitslos wird, gründet er ein Kuriositätenkabinett mit allerhand außergewöhnlichen Gestalten und legt so das Fundament für das moderne Showbusiness. Der finanzielle Erfolg gibt dem Visionär Recht, doch er möchte auch gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Deshalb zählt Barnum auf die Unterstützung von Theatermacher Phillip Carlyle (Zac Efron), um in der Szene Fuß zu fassen. Doch das Business ist hart.

20:15 Uhr, VOX, Das Bourne Vermächtnis, Actionthriller

Der Skandal um den Agenten Jason Bourne gefährdet das wichtigste Geheimprojekt der CIA: Die Operation Outcome. Der Koordinator des Geheimdienstes, Eric Beyer (Edward Norton), entscheidet daraufhin, das Projekt ruhen zu lassen und alle Beteiligten auszulöschen. Agent Aaron Cross (Jeremy Renner) und die Wissenschaftlerin Dr. Shearing (Rachel Weisz) sind die einzigen Überlebenden der Angriffe und begeben sich gemeinsam auf die Flucht vor dem übermächtigen Feind.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ich - Einfach unverbesserlich, Digitaltrickspaß

Als das kriminelle Genie Gru vom ersten Platz der Superschurken-Liste verdrängt wird, plant er den Super-Clou, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Mithilfe seiner treuen Minions-Armee plant er den ultimativen Raubzug. Konkurrent Vector weiß seinen Gegner jedoch geschickt auszuspielen und durchkreuzt seine Pläne.