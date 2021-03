TV-Tipps am Montag

TV-Tipps TV-Tipps am Montag

Ein inhaftierter Mörder bereitet Kommissarin Winter in "Unter anderen Umständen" (ZDF) Kopfzerbrechen. In "Salt" (kabel eins) bekommt Angelina Jolie als CIA-Spionin Ärger. Später muss "Jack Reacher" (ZDF) das Rätsel um einen Heckenschützen lösen.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen - Für immer und ewig, Krimi

Eine junge Frau wird erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Kripo in Flensburg ermittelt. Jana Winter (Natalia Wörner) und ihrem Team fällt dabei ein Detail besonders ins Auge. Die Tatwaffe war offensichtlich ein rotes Seil, das beim Segeln verwendet wird. Damit zeigen sich Parallelen zu einem alten Fall: Der Täter, Jan Littkovski (Karsten Antonio Mielke), ein ehemaliger Bootsbauer, sitzt noch hinter Gittern, doch er hatte ausgerechnet zur Tatzeit Freigang. Hinzu kommt: Doreen Hahn (Bettina Stucky), seine Verlobte, wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft des Mordopfers.

20:15 Uhr, kabel eins, Salt, Actionfilm

Als Evelyn Salt (Angelina Jolie) von einem Überläufer beschuldigt wird, eine russische Schläferin zu sein, muss sie fliehen. Dabei verlässt sie sich voll und ganz auf ihre besonderen Fähigkeiten und ihre jahrelange Erfahrung als CIA-Spionin...

20:30 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

22:15 Uhr, ZDF, Jack Reacher, Action

Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher (Tom Cruise) wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen.