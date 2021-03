"Plötzlich so still": Eva (Friederike Becht) steht vor einer schwerwiegenden Entscheidung

In "Plötzlich so still" (ZDF) entführt eine verzweifelte Mutter ein fremdes Kind. Shia LaBeouf trifft auf die außerirdischen "Transformers" (kabel eins) und Tom Cruise muss als "Jack Reacher" (ZDF) seine Unschuld an einem Mord beweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Plötzlich so still, Drama

Als Eva (Friederike Becht) aufwacht, ist ihr Baby ruhig. Zu ruhig. Ihr Kind atmet nicht mehr. Verzweifelt massiert sie das kleine Herz. Doch es ist umsonst. Ihre Tochter Sarah lebt nicht mehr. Eva ruft ihren Mann Ludger (Hanno Koffler) an, doch sie bringt kein Wort heraus. Unter Schock treibt sie durch die Stadt, als sie ein Baby weinen hört. Sie tröstet das fremde Kind, das für einen Moment allein in einem Auto zurückgelassen wurde. Aus einem Impuls heraus nimmt sie es mit.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers, Sci-Fi-Actionfantasy

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) kauft sein erstes eigenes Auto. Zu seiner Überraschung hat dieses ein rätselhaftes Eigenleben: Es ist ein Autobot - ein außerirdischer Riesenroboter, der sich in einen Chevrolet Camaro verwandeln kann. Und er ist nicht der einzige, der auf der Erde gelandet ist. Zwei gewaltige Robotergruppen, die seit Jahrzehnten gegeneinander erbittert Krieg führen, wollen diesen nun auf der Erde beenden.

Stefano liegt das Flirten im Blut. Jetzt möchte er eine Familie gründen. Er trifft Isabell. Nele und Philip wollen sich gegenseitig bei der Partnersuche unterstützen. Gemeinsam warten sie an der Bar auf ihre Dates. Philip kann Marlon die Aufregung nehmen. Tabea hatte noch nie eine richtige Beziehung und hofft, einen kernigen Typen zu treffen. Mit Barmann Rico erwartet sie eine wahre Stimmungskanone. Das Hotel-Team rund um TV-Koch Roland Trettl bekommt wieder einiges zu tun.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Alpen, Naturdoku

Die Tierwelt der Alpen in ihrer Gesamtheit ist ein Superlativ für sich, die landschaftliche Schönheit und Vielfalt der Bergwelt steht dem an Imposanz in nichts nach. Drohnen- und Flugaufnahmen von Mont Blanc Massiv, Dolomiten, Aletschgletscher, Großglockner, Gorge de Verdon, Krimmler Wasserfälle - diese landschaftlichen Highlights der Süd-, West-, Zentral-, und Ostalpen aus der Vogelperspektive, dem Adler gleich, zu erleben, ist ein eindrucksvolles wie erhebendes Erlebnis.

22:15 Uhr, ZDF, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.