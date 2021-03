"Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag": Nach dem Mord an einem Hochzeitsvideografen ermitteln Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und Ina Behrendsen (Julia Brendler)

TV-Tipps am Montag

Das Doppelleben eines ermordeten Fotografen beschäftigt Kommissar Sievers in "Nord Nord Mord" (ZDF). Bei kabel eins müssen die "Transformers" die Welt retten und in "Die Stille danach" (ONE) läuft der Sohn einer Vorzeigefamilie Amok.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag, Krimi

Aus der weichenden Flut vor Sylt taucht ein Auto mit einem Toten am Steuer auf. Ein neuer Fall für Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk). Der Fahrer Stefan Borg ist nicht ertrunken, sondern er ist vergiftet worden. Er war hauptberuflich Hochzeitsvideograf in der Agentur "Der schönste Tag", doch nebenbei ging er einem viel lukrativeren Gewerbe nach - der Erpressung von Brautpaaren. Sein Partner Thilo Rumbuchner (Nikolai Kinski) will von den Erpressungen nichts gewusst haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Wildes China, Doku

In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Gigantische Metropolen wuchern ins Land, und die Industrie boomt. Abseits der Hektik zeigt das Reich der Mitte auch ein anderes Gesicht. Zehn neue Nationalparks sollen Chinas einzigartige Tierwelt und Lebensräume praktisch in letzter Minute vor Ausbeutung und Zerstörung bewahren. Den Westen Chinas dominiert die höchste Ebene des Planeten: Das Qinghai-Tibet-Plateau. Ein riesiges Ökosystem von globaler Bedeutung mit einer einzigartigen Tierwelt.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers - Die Rache, Action

Der Kampf um die Erde geht weiter: Sam Witwicky (Shia LaBeouf), der mittlerweile aufs College geht, halluziniert plötzlich eigenartige kryptische Symbole - die Decepticons machen Jagd auf ihn. Eigentlich wollte er sich von den Autobots fernhalten, doch nun muss er sein Schicksal annehmen und gemeinsam mit Optimus Prime und Bumblebee den gewaltigen Kampf gegen die Decepticons aufnehmen, die stärker als zuvor zurückgekehrt sind, um die Erde zu zerstören.

20:15 Uhr, ONE, Die Stille danach, Drama

Die gut situierte Familie Rom aus Graz ist das, was man eine Vorzeigefamilie nennt. Mutter Paula (Ursula Strauss) arbeitet an einem Krankenhaus, Vater Michael (Peter Schneider) ist ein ehemaliger Radprofi und Tochter Flora (Sophie Stockinger) widmet ihr Leben erfolgreich der Musik. Sohn Felix (Enzo Gaier), ein Teenager, war immer etwas schüchtern, aber für die Eltern besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen. Bis der Junge eines Tages an seiner Schule Amok läuft, ein äußerst brutales Blutbad anrichtet, Mitschüler und später sich selbst erschießt. Die Familie ist gelähmt vor Trauer und Schock und begibt sich auf Spurensuche.

22:15 Uhr, ZDF, First Kill - Gefährliche Jagd, Thriller

Der Banker Will (Hayden Christensen) und seine Frau Laura (Megan Leonard) machen sich Sorgen. Ihr Sohn Danny (Ty Shelton) wird in der Schule gemobbt. Der Vater beschließt deshalb, in den kleinen Ort zu fahren, in dem er aufgewachsen ist, und seinen Sohn dort mit auf die Jagd zu nehmen. Als sie im Wald unterwegs sind, werden sie unfreiwillig Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als auf sie geschossen wird, tötet der Vater einen der beiden aus Notwehr. Dann stellt sich heraus, dass dieser ein Polizist war.