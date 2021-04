"Kommissar Laim" (ZDF) hat es mit Intellektuellen der Neuen Rechten zu tun. Ein Partylöwe mausert sich in "The Green Hornet" (kabel eins) zum Verbrecherjäger. In "Gift" (ONE) deckt die Interpol-Agentin Pribeau einen Pharmaskandal auf.

20:15 Uhr, ZDF, Laim und die Tote im Teppich, Krimi

Die Leiche einer Frau wird vor einem Müllcontainer auf der Theresienwiese gefunden, eingewickelt in einen Teppich. Keine Papiere, nur ihr Kopftuch deutet auf ihre Herkunft hin. Das Auto, das die Polizei verlassen neben den Containern findet, führt Lukas Laim (Max Simonischek) und seinen Kollegen Anton Simhandl (Gerhard Wittmann) zu Hans Heinrich "Hinni" (Shenja Lacher) Feuer. Die Kommissare treffen den Fechtlehrer in seinem Appartement an. Sie kommen scheinbar wie gerufen.

20:15 Uhr, kabel eins, The Green Hornet, Actionkomödie

Britt Reid (Seth Rogen) ist von Beruf Sohn und verbringt sein Leben mit wilden Partys. Doch dann stirbt sein Vater und hinterlässt ihm sein Medienimperium. Britt freundet sich mit dem Mechaniker Kato (Jay Chou) an und findet bald heraus, dass Kato ein hervorragender Martial-Arts-Kämpfer ist. Gemeinsam fassen sie einen Plan: Als Green Hornet will Britt mit Kato auf Verbrecherjagd gehen. Schon bald stellt sich ihnen Unterwelt-Boss Benjamin Chudnofsky (Christoph Waltz) entgegen, der die "grüne Hornisse" dauerhaft ausschalten will.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

"Ey like it vegan" - das hat sich Chris Geiser auf die Fahne geschrieben. MyEy ist ein veganer Eiersatz, der in Bezug auf Geschmack, Farbe und Aufschlagfähigkeit dem Original sehr nahekommt. Mit seinem Produkt hat der Chef-Patissier auch den Weltrekord für das größte vegane Spiegelei aufgestellt. Um das Portfolio zu erweitern und zu expandieren, braucht Chris 150.000 Euro und würde 15% seiner Anteile abgeben.

20:15 Uhr, ONE, Gift, Politdrama

Bei einer Razzia im deutsch-tschechischen Grenzgebiet stößt die Interpol-Agentin Juliette Pribeau (Julia Koschitz) auf eine Lieferung gefälschter Krebsmedikamente, die an den deutschen Pharmahändler "KompaPharm" in München adressiert sind. Der Besitzer des florierenden Großhandels, Günther Kompalla (Heiner Lauterbach), gerät ins Visier der Ermittlerin. Was sie nicht weiß: Kompalla hat nach einer Krebsdiagnose nur noch wenige Monate zu leben. Er will seine Firma so schnell wie möglich verkaufen und sich mit seiner Tochter, der Medizinerin Katrin Kompalla (Luise Heyer), aussöhnen.

20:15 Uhr, Tele 5, Alien Hunter - Mysterium in der Antarktis, Sci-Fi-Film

Am Südpol finden Forscher ein in einem Eisblock eingeschlossenes außerirdisches Gefährt, das kryptische Signale sendet. Julian (James Spader) ist Spezialist im Entschlüsseln und wird ins Labor gerufen. Als man gegen seinen Rat die Kapsel öffnet, entwischt daraus nicht nur ein Außerirdischer, sondern auch ein gefährliches Virus, das die Menschheit bedroht.