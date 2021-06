© MMXIV Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

"Teenage Mutant Ninja Turtles": Michelangelo, Raphael, Leonardo und Donatello sagen dem Bösen den Kampf an.

TV-Tipps am Montag

Die "Teenage Mutant Ninja Turtles" (Sat.1) bekommen es mit ihrem Erzfeind Shredder zu tun. Bei RTL gibt es neue Folgen von "Undercover Boss". In "Tag der Wahrheit" (ONE) verschanzt sich ein Attentäter in einem Atomkraftwerk.

20:15 Uhr, Sat.1, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sci-Fi-Action

Reporterin April O'Neil (Megan Fox) zieht eine spektakuläre Story an Land: Der Verbrecher Shredder (Tohoru Masamune) und sein "Foot Clan" haben New York fest im Griff, Polizei und Politiker sind machtlos. Doch Hilfe naht - die Teenage Mutant Ninja Turtles wagen sich aus der sicheren Kanalisation und sagen dem Bösen den Kampf an. April ist hautnah dabei, wenn die mutierten Schildkröten gegen Shredder zu Felde ziehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Portugal - Wildnis zwischen Land und Ozean, Doku

Der Film entführt auf eine fantastische Reise durch ein abenteuerliches Portugal, sein Festland, sein Meer und seine Inseln. Erde, Wasser, Luft und Feuer - Portugals Natur- und Tierwelt versucht mit der ständigen Spannung seiner Elemente zu leben und zu überleben. Die Dokumentation folgt Tieren in den unterschiedlichsten Habitaten auf ihrem ungewissen Weg dem Horizont entgegen. Fast so, als seien die Eroberer, Seeleute und Entdecker längst vergangener Tage ihre Vorbilder.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Schwindelsoap

Zum Auftakt der Jubiläumsfolgen stellt sich Tanja Larisch, Geschäftsführerin der E.ON Energie Dialog GmbH, dem TV-Experiment. Die Topmanagerin der führenden Strom- und Gasanbieter weltweit will die Energiewende vorantreiben und grüne Energie zu den Kunden bringen. Dafür montiert sie unter anderem Solaranlagen auf Dächern, arbeitet mit Starkstromkabeln im Umspannwerk oder berät Kunden im Servicecenter. Dabei kommt sie oft an ihre Grenzen.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Seewolf, Abenteuerdrama

Humphrey (Florian Stetter) wird nach einem Schiffsunglück von der "Ghost" unter dem Kommando von Kapitän Larsen (Thomas Kretschmann) aus dem Wasser gefischt. Der nimmt ihn direkt als Gefangenen. Als die junge schiffbrüchige Maud (Petra Schmidt-Schaller) an Bord kommt, wendet sich jedoch das Blatt.

21:45 Uhr, ONE, Tag der Wahrheit, Politthriller

Aufruhr im Kernkraftwerk Haut-Rhin: Ein bewaffneter Unbekannter hat einen Wachmann angeschossen, die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft gesetzt und sich verschanzt. Die Staatsanwältin Marie Hoffmann (Vicky Krieps) erkennt den Mann: David Kollwein (Florian Lukas) ist ein ehemaliger Mitarbeiter und hatte in der Vergangenheit versucht, Haut-Rhin wegen Sicherheitsmängeln zu verklagen, erfolglos. Nun verlangt er, dass der Energieminister und der AKW-Betreiber vor Kameras zugeben, dass Haut-Rhin vom Netz genommen werden muss...