20:15 Uhr, Sat.1, Lommbock, Komödie

15 Jahre nachdem Stefan (Lucas Gregorowicz) und Kai (Moritz Bleibtreu) glimpflich um eine Strafverfolgung herumgekommen sind, betreibt Kai den miserablen Imbiss "Lommbock". Stefan lebt mittlerweile in Dubai und ist liiert. Für die Hochzeit muss er allerdings nach Deutschland zurückreisen, weil notwendige Dokumente fehlen. In Würzburg kommt es zu einem Revival der Vergangenheit, als er wieder auf Kai trifft...

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau international, Kuppel-Soap

In der zweiten Folge darf nun endlich auch Farmer Rainer in Australien seine Damen begrüßen. Doch statt Bauer sucht Frau steht eher Pleiten, Pech und Pannen auf dem Programm. Erst kommen nur zwei Damen an, dann ist auch noch das Gepäck unterwegs verloren gegangen und zu guter Letzt bleibt Rainers Auto stehen. Ob der 61-jährige Cowboy das Ruder wohl noch mal herumreißen kann?

20:15 Uhr, One, Foxcatcher, Sportdrama/Biopic

1984 gingen Mark (Channing Tatum) und Dave Schultz (Mark Ruffalo) als einziges Brüderpaar mit Olympischem Gold im Ringen in die Sportgeschichte ein. Für den reichen und verschrobenen Mäzen John Du Pont (Steve Carell) mit ein Grund dafür, Mark für das Team "Foxcatcher" zu rekrutieren, in dem er die besten Ringer der USA für die Olympiade in Seoul ausbilden will. Der Auftakt für eine komplett aus dem Ruder laufende Freundschaft, die durch das Auftauchen von Dave in zerstörerische Rivalität mündet...

20:15 Uhr, Kabeleins, Terminator - Die Erlösung, Actiondrama

Eines Tages taucht Marcus Wright (Sam Worthington) auf, der im Jahr 2003 zum Tode verurteilt wurde - danach fehlt ihm jede Erinnerung, bis er in dieser grausamen Welt erwachte. Connor (Christian Bale) ist sich nicht sicher, ob er Marcus vertrauen kann. Als Skynet zum finalen Vernichtungsschlag ausholt, muss er sich entscheiden...

22:25 Uhr, Sat.1, Vaterfreuden, Komödie

Felix (Matthias Schweighöfer) genießt sein kinderloses Single-Dasein in vollen Zügen. Doch nach einer Samenspende stellt er in einer Sekunde der Erleuchtung fest, dass er nicht nur Erzeuger, sondern auch Vater sein will. Er macht die Moderatorin Maren (Isabell Polak), Empfängerin seiner Samenspende, ausfindig und versucht, ihr Herz zu erobern. Dumm nur, dass Maren kurz vor ihrer Hochzeit mit Ralph (Tom Beck) steht...