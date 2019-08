In "Entdecke die Mandy in dir" (Sat.1) macht Nadja Auermann einer Jungdesignerin das Leben zur Hölle. Ein Ex-Polizist wechselt in "Lethal Weapon 3" (kabel eins) die Seiten. Später legt sich eine Taxifahrerin in "Die Hölle" (ZDF) mit einem Psychokiller an.