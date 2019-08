20:15 Uhr, ZDF, Balanceakt, Drama

Marie (Julia Koschitz) führt ein Leben auf der Überholspur. Sie liebt ihren Beruf und ihre Familie, bestehend aus Lebensgefährte Axel (David Rott) und Sohn Luis (Jeremy Miliker). Der stolze Vater Otto (Peter Lerchbaumer) beobachtet zufrieden das Leben seiner Erstgeborenen, während Kerstin (Franziska Weisz) das Sorgenkind der Familie ist. Immer wieder sorgt der Vergleich der beiden Schwestern für Konflikte. Diese werden stärker, als bei Marie Multiple Sklerose diagnostiziert wird. Jeder scheint zu wissen, was das Beste für sie ist, während Marie versucht, zwischen Bloßstellungen und depressiven Phasen nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Vorwärts immer!, Politkomödie

Berlin 1989, kurz vor der Wende: Während der Schauspieler Otto (Jörg Schüttauf) für seine Theaterrolle als Staats- und Parteichef Erich Honecker probt, kämpft das Regime ums Überleben. Militär und Polizei bereiten sich darauf vor, die Leipziger Montagsdemonstration am Abend mit Gewalt zu zerschlagen. Um seine schwangere Tochter Anne (Josefine Preuß) zu schützen, die sich ausgerechnet heute in Leipzig gefälschte Papiere für ihre Republikflucht besorgen will, fasst Otto einen waghalsigen Plan: Er möchte, als Honecker verkleidet, den Schießbefehl zurücknehmen.

20:15 Uhr, RTL, Comeback oder weg? - Das Sommerspektakel, Retroshow

Sommer, Sonne, Nostalgie! Beim neuen Retro-Sommerspektakel der 70er, 80er und 90er Jahre sind Verona Pooth mit Sohn San Diego, David Odonkor mit Tochter Adriana, Loona mit Tochter Saphira, Oli P. mit Sohn Ilias und Anne-Sophie Briest mit ihrer Tochter Faye Montana dabei. Zwischen alten Wohnwägen, Flower-Power-Campern und Bullis gibt es lustige Einspielfilme, in denen sie ausgestorbene Gegenstände testen. Welche Dinge haben ein Comeback verdient?

20:15 Uhr, Sat.1, Fack ju Göhte, Komödie

Eigentlich will sich Ex-Knasti Zeki (Elyas M'Barek) nach seiner Entlassung ein schönes Leben machen: Er muss nur noch an das Geld aus dem Banküberfall kommen, das auf einer Baustelle vergraben wurde. Dort steht aber mittlerweile die neue Turnhalle der Goethe-Gesamtschule. Zeki sieht nur eine Möglichkeit, an das Geld zu kommen: Er lässt sich kurzerhand als Aushilfslehrer einstellen - und muss ausgerechnet die allseits gefürchtete Klasse 10b übernehmen. Doch seine eher rabiaten (Lehr-)Methoden erweisen sich als ideales Mittel, um sich Respekt zu verschaffen.

20:15 Uhr, kabel eins, Das A-Team - Der Film, Actionspektakel

Obwohl sie im Irak-Krieg ihr Bestes gegeben haben, lastet man dem "A-Team", einer einst angesehenen Spezialeinheit, den Diebstahl von Falschgeldplatten an. Obwohl unschuldig, werden sie vor Gericht gestellt. Plötzlich landen John "Hannibal" Smith (Liam Neeson), Anführer der Gruppe, Herzensbrecher Templeton "Face" Peck (Bradley Cooper) sowie deren Kollegen "Howling Mad" Murdock (Sharlto Copley) und B.A. Baracus (Quinton Jackson) hinter Gittern. Zwar gelingt dem Team der Ausbruch, doch nun müssen die Vier den Schuldigen finden, der für ihre Misere verantwortlich ist.