20:15 Uhr, Sat.1, Traumfrauen, Komödie

Vier verzweifelte Frauen kämpfen mit der "Sprunghaftigkeit" der Männer. Während Leni (Hannah Herzsprung) von ihrem Verlobten betrogen wird, Hannah (Karoline Herfurth) das Betthäschen ihres Kollegen mimt und deren Mutter Margaux (Iris Berben) nach 30 Ehejahren für eine Jüngere verlassen wird, dreht die freimütige Vivienne (Palina Rojinski) einfach den Spieß um. Sex mit vielen verschiedenen Männern soll für Trost sorgen.

20:15 Uhr, Das Erste, Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, Komödie

Kati (Jessica Schwarz) hat ihren Traummann (Felix Klare) schon seit fünf Jahren zu Hause: attraktiv, treu und als Arzt erfolgreich. Leider verbringt der inzwischen so viel Zeit im Krankenhaus, dass sich Kati zu oft alleine fühlt. Als sie den gutaussehenden, charmanten Künstler Mathias (Christoph Letkowski) kennenlernt, schlägt es bei ihr ein. Ohne ihrem Mann das Herz zu brechen, ist jedoch leider kein Neuanfang möglich. Kurz bevor ihre letzten Hemmungen fallen, mischt das Schicksal die Karten neu: Nach einem Autounfall wacht Kati in der Vergangenheit auf - genau an jenem Tag vor fünf Jahren, an dem sie Felix durch einen Zufall kennenlernt.

20:15 Uhr, kabel eins, Next, Actionthriller

Cris Johnson (Nicolas Cage) kann einige Minuten in die Zukunft sehen. Aber da er als Kind unzählige verstörende Untersuchungen über sich ergehen lassen musste, will er von seiner Gabe nichts wissen. Er nutzt sie nur, um sich als Zauberer und Gelegenheitsspieler in Las Vegas über Wasser zu halten. Dann aber bittet ihn die Agentin Callie Ferris (Julianne Moore) um Hilfe. Terroristen haben eine Atombombe gestohlen und planen, diese in Los Angeles zur Explosion zu bringen.

20:15 Uhr, arte, Eine neue Freundin, Tragikomödie

Als Claires (Anaïs Demoustier) beste Freundin Laura stirbt, bricht für die junge Frau eine Welt zusammen. Zurück bleiben auch David, Lauras Ehemann, und ihr gemeinsames Kind. Obschon sich Claire zu Lebzeiten ihrer Freundin nie sonderlich gut mit David (Romain Duris) verstanden hat, beschließt sie, sich um den Witwer zu kümmern. Als sie unangemeldet im Haus auftaucht, erwischt sie ihn Perücke tragend in den Kleidern von Laura. David bittet sie, sein Geheimnis für sich zu behalten. Nach anfänglichem Schock beschließt Claire, die in der neuen Erscheinung Davids ihre alte Freundin Laura zu sehen scheint, ihm beim Ausleben seiner Neigung beizustehen.

20:15 Uhr, Tele 5, Schiffbrüchig, Abenteuer

Pfarrer David Robinson (Liam Cunningham) wird des Verrats an der britischen Krone bezichtigt und zu 15 Jahren Strafarbeit in Australien verurteilt. Seine Frau Lara (Brana Bajic ) und die vier Kinder stehen ihm bei, doch kentert ihr Schiff auf der Reise während eines Sturms. Die Familie rettet sich auf eine einsame Insel. Nur Sohn Jacob (Charlie Lucas) fehlt.