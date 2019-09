20:15 Uhr, ZDF, Flucht durchs Höllental, Alpenthriller

Eigentlich will Klaus Burg (Hans Sigl), Strafverteidiger aus München, vor einem Prozessauftakt nur ein paar Tage mit seiner Tochter Alina (Leonie Wesselow) in einem Luxus-Resort am Fuße des Zugspitzmassivs entspannen. Doch das Wochenende nimmt eine albtraumhafte Wendung, als Alina auf mysteriöse Weise verschwindet und Burg deswegen unter Mordverdacht gerät. Bis zum Eintreffen der Ermittler wird Burg von der Polizei in seinem Hotelzimmer festgesetzt. Dort erhält er einen Anruf von Enzo Battista (Tonio Arango), einem einflussreichen Drahtzieher der Organisierten Kriminalität.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen im Knast, Reportage

Wie gelingen Beziehungen und wen brauchen wir im Leben wirklich? Um das herauszufinden, begibt sich Eckart von Hirschhausen an den wohl beziehungsfeindlichsten Ort: Er geht in ein Gefängnis und lässt sich dort einsperren. Zwei Tage ist er isoliert von der Welt "da draußen". Seine Zellennachbarn witzeln darüber, denn sie rechnen in Jahren. Er trifft dort Menschen, die als "knasterfahren" gelten. "Harte Jungs", die nur mit Mühe ihre alten Beziehungen aufrechterhalten. Was bedeutet es, hinter Gittern leben zu müssen?

20:15 Uhr, Sat.1, Der geilste Tag, Tragikomödie

Benno (Florian David Fitz) und Andi (Matthias Schweighöfer) sind Zimmernachbarn im Hospiz. Doch anstatt dort auf den sicheren Tod zu warten, beschließen sie, einen letzten Roadtrip zu wagen. Sie erschwindeln sich einen Kredit, fliegen nach Afrika, kaufen ein klappriges Wohnmobil und begeben sich auf einen abenteuerlichen Weg. Ihr Ziel: auf der Fahrt nach Südafrika den geilsten Tag ihres Lebens zu verbringen.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers, Sci-Fi-Actionfantasy

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) kauft sein erstes eigenes Auto. Zu seiner Überraschung hat dieses ein rätselhaftes Eigenleben: Es ist ein Autobot - ein außerirdischer Riesenroboter, der sich in einen Chevrolet Camaro verwandeln kann. Und er ist nicht der einzige, der auf der Erde gelandet ist. Zwei gewaltige Robotergruppen, die seit Jahrzehnten gegeneinander erbittert Krieg führen, wollen diesen nun auf der Erde beenden.

22:15 Uhr, ZDF, Die Spezialistin, Actionthriller

Nach einem traumatischen Ereignis muss sich die CIA-Agentin Alice Racine (Noomi Rapace) erst einmal wieder erholen und wird deshalb auf einen Londoner Außenposten versetzt. Aber auch dort bekommt sie keine Ruhe: Nachdem ein vermeintlicher Terrorist von der CIA festgenommen wurde, soll sie das Verhör übernehmen. Geleitet werden die Ermittlungen von einem Mann namens Bob Hunter (John Malkovich). Sein Verdächtiger hat angeblich den Startschuss für einen Terroranschlag in England gegeben, bei dem ein gefährliches Virus zum Einsatz kommen soll.