20:15 Uhr, Sat.1, Todesfrist - Nemez und Sneijder ermitteln, Thriller

Gemeinsam mit dem Fallanalytiker Maarten S. Sneijder (Raymond Thiry) versucht Kommissarin Sabine Nemez (Josefine Preuß), einen Serienmörder zur Strecke zu bringen. Basierend auf den Geschichten von unartigen Kindern aus "Der Struwwelpeter", denen schreckliche Dinge widerfahren, plant der Psychopath seine Taten und setzt eine exakte Frist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

20:15 Uhr, Das Erste, Wohnen. Mieten. Abzocken., Doku

Die Mietpreise in den Städten explodieren. Das Stuttgarter Rentnerpaar A. soll für die 60-Quadratmeter-Wohnung, in der sie seit 50 Jahren leben, statt 431 Euro nun 1.137 Euro Miete zahlen. Leisten können sie sich die Wohnung dann nicht mehr. Einfach schlucken wollen sie die Mieterhöhung jedoch auch nicht. Das Stuttgarter Rentnerpaar ist kein Einzelfall. Viele Mieter müssen schon die Hälfte ihrer Einkommen für Wohnen ausgeben. Was läuft schief auf dem deutschen Wohnungsmarkt?

20:15 Uhr, kabel eins, Auf der Jagd, Actionthriller

Sam Gerard (Tommy Lee Jones), erfahrener Leiter eines Fahndungstrupps des U.S. Marshalbüros, ist bekannt für seine Hartnäckigkeit, mit der er flüchtige Verbrecher verfolgt. Daher wird er auch auf Mark Sheridan (Wesley Snipes) angesetzt, der zwei Agenten ermordet haben soll, den Absturz des Flugzeugs, das ihn ins Gefängnis bringen sollte, aber überlebt hat und seitdem auf der Flucht ist. Aber während der Verfolgung kommen Gerard Zweifel, ob Sheridan wirklich der ist, für den man ihn hält.

22:15 Uhr, ZDF, Mord auf höchster Ebene, Actionthriller

Belgiens Premierminister wird von Terroristen (Koen De Bouw) gezwungen, die US-Präsidentin (Saskia Reeves) bei ihrem Besuch in Brüssel zu erschießen. Die Terroristen haben die Familie des Premiers in ihre Gewalt gebracht. Mittels modernster Technik überwachen die Terroristen jeden Schritt und jedes Wort des Premiers. Zwei seiner engsten Mitarbeiter sterben. Er sucht verzweifelt nach einem Ausweg, die Präsidentin und seine Familie zu retten.

22:15 Uhr, VOX, Survivor, Abenteuershow

Schwere Unwetter ziehen in der 4. Folge "Survivor" auf. Die schlechten Wetterbedingungen erschweren den Spielern das Leben auf der Insel besonders im Wettkampf. Doch nicht nur die Wetterlage hat umgeschlagen: In einem erneuten Losverfahren werden die Gruppen neu eingeteilt. Gefestigte Allianzen werden aufgelöst und geschmiedete Pläne zunichte gemacht. Der Neuanfang sorgt vor allem in Gruppe Waya für Probleme. Damit werden die Karten neu gemischt.