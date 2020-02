20:15 Uhr, ZDF, Wahrheit oder Lüge, Krimi

Annabelle Martinelli (Natalia Wörner), erfolgreiche Anwältin der renommierten Berliner Anwaltskanzlei Quante & Ackermann, ist spezialisiert auf Sexualstrafrecht. Der höchst erfolgreiche Gangsterrapper Momo (Lefaza Jovete Klinsmann), mehrfach vorbestraft wegen Drogen, Waffenbesitz und Körperverletzung, wird beschuldigt, seine Freundin Donna (Almila Bagriacik) brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet das und behauptet, Donna wolle sich nur an ihm rächen, da er sie rausgeschmissen habe. Kanzleichef Quante (Fritz Karl) erwartet von Annabelle, dass sie Momo erfolgreich verteidigt und diesen medienwirksamen Fall gewinnt.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere Erde aus dem All, Dokureihe

In dieser Folge entdecken Kameras aus dem All inmitten des ewigen Eises der Antarktis auffällige braune Flecken. Sie scheinen hier fehl am Platz. Doch sind sie ein Hinweis auf eines der charismatischsten Tiere der Welt. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um die Hinterlassenschaften einer sehr großen, bis dato unbekannten Kolonie von Kaiserpinguinen. Mit Hilfe der Satellitentechnik konnten nach und nach weitere Kolonien entdeckt werden. Forscher gehen nun von knapp 600.000 Kaiserpinguinen in der Antarktis aus - etwa doppelt so viel wie zuvor vom Boden aus geschätzt.

20:15 Uhr, kabel eins, X-Men Origins: Wolverine, Action

Der Mutant Logan (Hugh Jackman) hat seine Vergangenheit als Kämpfer im "Team X" abgeschrieben und lebt ein ruhiges Leben als Holzfäller in Kanada. Dieser Frieden wird jedoch gestört, als seine Freundin Kayla (Lynn Collins) offensichtlich von seinem gefährlichen Halbbruder und ebenfalls Mutant Victor (Liev Schreiber) ermordet wird. Logan will Rache und nimmt das Angebot seines ehemaligen Chefs Major Stryker (Danny Huston) an, Logans Knochen mit unzerstörbaren Adamantium zu überziehen. Logan beginnt die Jagd auf Victor.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Brother - Die Entscheidung, Reality-Show

Wie haben die 14 Bewohner die erste Woche im "Big Brother"-Haus erlebt? In der ersten Live-Show nach dem Einzug steht auch schon die erste Nominierung an. Wer kann mit wem, und wer punktet bei den Zuschauern? Wer bekommt die beste Bewertung und rückt näher an die 100.000 Euro Preisgeld? Die Zuschauer entscheiden.

22:15 Uhr, ZDF, Im Visier des Killers, Thriller

Sean (Robert Sheehan) und sein Freund Derek (Carlito Olivero) begehen Gelegenheitseinbrüche. Als Sean eines Nachts in die Villa Cale Erendreichs (David Tennant) einsteigt, entdeckt er in einem geheimen Zimmer eine gefesselte Frau. Sean lässt das hilflose Opfer zurück, sucht aber nach Möglichkeiten, die Frau zu befreien. Doch der listige Cale ist Sean auf die Schliche gekommen. Sean gerät ins Visier eines erbarmungslosen Serienkillers.