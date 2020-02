20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr - Mord im Alten Land, Krimi

Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) bestätigt eindeutige Indizien gegen den Laboranten Thomas Lichter (Marcus Mittermeier), der wegen Mordes an seiner Geliebten zu lebenslanger Haft verurteilt wird, jedoch an seiner Unschuld festhält. Mit der Urteilsverkündung eskaliert die Situation - Thomas nimmt die Kommissarin Sarah Kohr als Geisel. Er flieht mit ihr ins Alte Land, sperrt sie in einen Kofferraum und setzt sich ab.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Brother - Die Entscheidung, Reality-Show

"Big Brother" entgeht nichts - und damit das so ist, werden die Bewohner von mehr als 80 Kameras rund um die Uhr beobachtet. Aber wen wollen die Zuschauer sehen - und vor allem: wen nicht mehr? Moderator Jochen Schropp verkündet in der dritten Live-Show das erste Voting. Wer muss als Erstes das Haus verlassen und hat die Chance auf 100.000 Euro schon verspielt?

20:15 Uhr, Das Erste, Karneval in Köln 2020, Karneval

Dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem zu erwartenden schillernden Programm aus dem über 500 Jahre alten Kölner Gürzenich wieder begeistert sein werden, dafür sorgen dieses Jahr Top-Künstler und Bands auf der Bühne wie Guido Cantz, Jürgen Beckers alias Jürgen B. Hausmann, Bernd Stelter, Klaus Rupprecht, Volker Weininger, die Bläck Fööss, Kasalla, Brings, Cat Ballou, Höhner, Räuber, Paveier, Querbeat, das Kölner Dreigestirn und viele andere.

20:15 Uhr, arte, Almanya - Willkommen in Deutschland, Tragikomödie

Wie für alle Kinder ist auch für den sechsjährigen Cenk Yilmaz (Rafael Koussouris) der Schulunterricht gefüllt von prägenden Erlebnissen. Als er bei einem Fußballspiel weder in die deutsche noch in die türkische Mannschaft gewählt wird, stellt sich der Sohn einer Deutschen und eines Türken an diesem Tag plötzlich die Frage nach seiner Identität. Bei einem Zusammentreffen des Familienclans erfährt Cenks Cousine Canan (Aylin Tezel) von dessen Problemen in der Schule. Um ihn zu trösten, erzählt sie ihm die Geschichte, wie ihr Großvater Hüseyin (Vedat Erincin) Ende der 60er-Jahre als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam.

22:15 Uhr, ZDF, Suburbicon - Der Tod wohnt in der Vorstadt, Krimifarce

Ein Familienvater in der heilen Welt des Suburbia der 50er-Jahre setzt eine Spirale der Gewalt in Gang, als er seine hoch versicherte Frau umbringen lässt, um mit seiner Geliebten in warme Gefilde auszuwandern. Doch Gardner Lodges (Matt Damon) perfider Plan geht nicht auf: Sein kleiner Sohn Nicky (Noah Jupe) beobachtet zu viel, seine Geliebte verliert die Nerven, der Versicherungsagent, der die fällige Police auszahlen soll, wird zur Bedrohung, und seine Komplizen setzen ihn unter Druck.