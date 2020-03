20:15 Uhr, ZDF, Im Schatten der Angst, Thriller

Die Psychiaterin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) soll beurteilen, ob der bekannte Architekt Carsten Spanger (Justus von Dohnányi) schuldfähig ist. Er hat eine junge Frau in seinem Keller gefesselt und in Todesangst versetzt. Karla Eckhardt diagnostiziert bei ihm eine schwerwiegende narzisstische Persönlichkeitsstörung und hat bald den Verdacht, einen routinierten Täter vor sich zu haben. Ist Spanger womöglich ein Serienmörder?

20:15 Uhr, ONE, Zwei an einem Tag, Lovestory

Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) begegnen sich am 15. Juli 1988. Nach einer feuchtfröhlichen Examensfeier verbringen sie die Nacht miteinander, werden aber nur ziemlich beste platonische Freunde. In den kommenden zwei Jahrzehnten sehen sie sich jeweils an "ihrem" Tag wieder, um einander die wichtigsten Neuigkeiten zu berichten. Dex mutiert in dieser Zeit zum drogenabhängigen Frontmann einer niveaulosen TV-Sendung, derweil Emma als Kellnerin in einem schäbigen Schnellrestaurant unter ihren Möglichkeiten bleibt. Irgendwann wird beiden klar, was sie wollen.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens, Actionabenteuer

Forscherin Lara Croft (Angelina Jolie) ist mal wieder im Einsatz, und dieses Mal muss sie den geltungssüchtigen Wissenschaftler Dr. Reiss (Ciarán Hinds) daran hindern, mit Hilfe der Büchse der Pandora die Menschheit zu zerstören. Die Abenteurerin muss bei ihrer Mission nicht nur gegen die Zeit ankämpfen, sondern auch gegen ihren unfreiwilligen Partner Terry Sheridan (Gerald Butler), der sie vor Jahren einmal mit gebrochenem Herzen zurück ließ.

22:15 Uhr, ZDF, Girl on the Train, Thriller

Eine verschwundene Frau, ein Blackout und ungeahnte Folgen: Rachel (Emily Blunt) hat aufgrund ihrer Alkoholsucht ihre Familie und ihre heile Welt verloren. Im Zug auf dem Weg zur Arbeit erblickt sie in einer Wohngegend ein scheinbar perfektes Paar. Wie besessen folgen ihre Blicke fortan Scott (Luke Evans) und Megan (Haley Bennett). Eines Morgens erwacht Rachel jedoch nach einem Alkoholexzess mit zahlreichen Wunden und die schöne Megan ist verschwunden.

22:30 Uhr, Tele 5, Quigley, der Australier

Australien im Jahr 1860: Der US-Scharfschütze Quigley (Selleck) weigert sich, den Auftrag von Farmer Marston (Alan Rickman) anzunehmen. Der will die Aborigines von seinem Besitz vertreiben und ihm ist dafür jedes Mittel recht. Weil Quigley nicht spurt, setzt Marston ihn und die in Ungnade gefallene Hure Cora (Laura San Giacomo) in der Wüste aus.