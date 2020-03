20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug, Krimi

Nach einem ersten frostigen Zusammentreffen muss Hauptkommissar Sievers mit seinen neuen Mitarbeitern Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann den ersten Fall lösen: Eine Leiche wird auf Sylt gefunden. Der Tote ist Gunnar Schneider, ein Oberkommissar der Kieler Schutzpolizei. Die Kommissare finden in Schneiders Hotelzimmer 30.000 Euro und eine Kamera mit Fotos des Gastronomen Oliver Kruse. Kruse steht unter Verdacht, in seinen Lokalen auf Sylt und in Kiel mit Drogen zu dealen. Hat Schneider ihn erpresst?

20:15 Uhr, kabel eins, Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis, Actionthriller

Seinen 50. Geburtstag hatte sich Sergeant Murtaugh (Danny Glover) anders vorgestellt. Erst stürzt sich die Tochter eines Freundes vom Hochhaus, dann stellt man ihm mit Martin Riggs (Mel Gibson) einen lebensmüden Draufgänger als Partner an die Seite. Nach einigen Reibereien findet das Duo heraus, dass die vermeintliche Selbstmörderin vergiftet wurde...

20:15 Uhr, ONE, To the Wonder - Die Wege der Liebe, Drama

Hals über Kopf verliebt sich Neil (Ben Affleck) auf einer Frankreichreise in die zauberhafte Ukrainerin Marina (Olga Kurylenko). Im Überschwang der Gefühle folgt ihm die junge Frau, die mit ihrer Tochter in Paris lebt, nach Oklahoma. Doch schon bald zeigt sich, dass ihr das Leben in der amerikanischen Provinz nicht behagt. Als auch ihre Beziehung zu Neil leidet, sucht die verunsicherte Frau vergeblich Rat bei einem Geistlichen. Nach Ablauf ihres Visums kehrt Marina schließlich nach Europa zurück, doch die Erinnerung an die große Liebe lässt sie nicht los - ebenso wie Neil.

20:15 Uhr, Tele 5, Jack Hunter und die Jagd nach dem verlorenen Schatz, Abenteuer

Gerade noch waren der Archäologe Jack Hunter (Ivan Sergei) und sein Professor Frederick Shaffer (Sean Lawlor) das beste Team: Zusammen stellten sie heimlich Nachforschungen über einen mysteriösen Schatz der Ugarit an. Jetzt ist der Professor tot. Ermordet. Jack macht sich auf nach Syrien. Um die Mörder und den mächtigen Schatz zu finden.

22:15 Uhr, ZDF, Mörderischer Zweifel, Drama

Der Philosophie-Professor Evan Birch (Guy Pearce) hat eigentlich ein sorgloses Leben. Doch dann verschwindet eine 17-jährige Cheerleaderin spurlos und der Professor gerät in Schwierigkeiten. Denn in den Augen von Ermittler Malloy (Pierce Brosnan) ist Birch der Hauptverdächtige in diesem potentiellen Kriminalfall und die Beweise verdichten sich immer weiter. Dass Birch unter Erinnerungslücken leidet, verschärft den Verdacht zusätzlich.