20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Cash & Carry, Krimi

Eine Einkaufsstraße wird gesperrt, mitten in der Nacht. Autos werden umgeleitet. Auch ein Streifenwagen. Kein Problem. Eigentlich. Allerdings sitzt heute Harry Tönnies (Benno Fürmann) in dem Wagen - er ahnt sofort, dass die Sperrung nicht angemeldet ist. Er verlangt Auskunft vom "Mann vom Straßenverkehrsamt", der Balou (Klismann Lefaza Jovete) heißt und keineswegs vom Amt ist, sondern der Komplize von Norman. Der hockt nahebei in einem Gabelstapler, reißt einen Geldautomaten aus der Wand und lädt ihn auf einen Kleinlaster. Dann rennt Balou los, springt in den Laster und sie rasen davon. Harry und seine Partnerin Milla (Friederike Becht) nehmen die Verfolgung auf.

20:15 Uhr, RTLzwei, Match! Promis auf Datingkurs, Datingshow

Love is in the air: Prominente Singles daten bis der Coach kommt. Claudia Norberg, Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe wollen mit den Dating-Experten Doro und Mathew das perfekte Match finden. Glamouröse Singlepartys stehen an, intime Candlelight Dinner und spaßige Action-Dates, wobei fleißig geflirtet, geknutscht und leidenschaftlich gestritten wird. Nach jedem Kennenlernen müssen die liebessuchenden Stars wieder in der Agentur vorstellig werden, um ihre Flirtversuche zu reflektieren und zu analysieren.

20:15 Uhr, Tele 5, Time Trap, Sci-Fi-Thriller

Der Archäologie-Professor von Taylor (Reiley McClendon), Jackie (Brianne Howey), Cara (Cassidy Gifford), Veeves (Olivia Draguicevich) und Furby (Max Wright) ist spurlos verschwunden. Er war auf der Suche nach einer Gruppe Hippies, die die Quelle der ewigen Jugend finden wollten. Die Studenten entdecken seinen Wagen in der Nähe einer Höhle. Als sie dort eintreten, durchschreiten sie ein Zeit-Raum-Kontinuum - wenige Sekunden sind ein Jahr auf der Erde.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour, Action-Komödie

Ein wahrer Meister der Kampfsportkunst aus dem Fernen Osten trifft auf die wahrscheinlich größte Klappe des Westens: Der unkonventionelle Elitepolizist Lee (Jackie Chan) aus Hongkong ermittelt in L.A., weil dort eine junge Chinesin entführt wurde - und bekommt dabei mit Detective Carter (Chris Tucker) einen Kollegen an die Seite gestellt, der den Kulturschock perfekt macht.

20:15 Uhr, ONE, Der blinde Fleck - Das Oktoberfestattentat, Politthriller

Herbst 1980: BR-Reporter Ulrich Chaussy (Benno Fürmann) stellt Nachforschungen zu dem blutigen Terroranschlag auf das Oktoberfest vom 26. September 1980 an. Es ist der bisher schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: 13 Menschen wurden getötet und mehr als 200 zum Teil schwer verletzt. Bei seinen Recherchen stößt Chaussy auf Ungereimtheiten. Bald kommen ihm Zweifel an den offiziellen Ermittlungsergebnissen und der vom Leiter des bayerischen Staatsschutzes Dr. Hans Langemann (Heiner Lauterbach) vertretenen Einzeltäterversion. Die Suche nach der Wahrheit wird zu Chaussys Lebensaufgabe.